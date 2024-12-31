2025桃園跨年煙火市集必逛三大亮點！不知不覺間，2024已來到尾聲，桃園人又要開始跨年夜的趕場行程。今年12/31，不僅有熱鬧非凡的「桃園跨年演唱會」在高鐵特區登場，還有超夢幻的「龍潭大池跨年煙火音樂會」自下午三點起以音樂表演揭開序幕。除此之外，坐擁百萬夜景的「大古山」也將以文創市集、原住民特色表演和熱力四射的火舞秀，帶來別具魅力的跨年體驗，讓整個夜晚充滿熱情與驚喜。



▲▼2025桃園跨年煙火演唱會、市集3大推薦/ WalkerLand窩客島整理提供



2025桃園跨年煙火：龍潭大池跨年煙火音樂會

今年跨年，龍潭大池成為桃園最受矚目的景點之一！從下午3點起，龍潭大池西岸水上舞臺將陸續登場多場精彩演出，包括結合大型幻術與互動的「火光幻影秀」、熱力四射的火舞表演，與當地人氣舞團帶來的活力開場秀，將水火之美與青春活力完美結合。晚間9點的「好young show time夜」更邀請高中職學生樂團、熱舞團接力演出，用音樂與舞蹈點燃現場氣氛，陪伴大家迎接新的一年。



▲桃園跨年煙火：2025龍潭大池跨年煙火音樂會有300秒煙火秀/ WalkerLand窩客島整理提供



倒數時刻，300秒的跨年煙火秀將點亮龍潭夜空，聲光效果比去年更為震撼，為2025揭開序幕。龍潭大池這個知名景點，經過吊橋與燈光設施升級後，已成為情侶約會及遊客拍照的必訪地。今年的跨年煙火音樂會不僅匯聚親友同樂，更是一場視覺與聽覺的盛宴。活動將於12月31日下午正式展開，建議提早前往或搭乘大眾運輸，以免塞車。快揪親朋好友一起來龍潭大池，共度熱鬧難忘的跨年之夜。



2025龍潭大池跨年煙火音樂會

活動地點：龍潭大池

活動時間：2023/12/31 15:00-23:40

15:00~17:00 火光幻影秀

00:00 跨年煙火秀



▲桃園跨年煙火：2025龍潭大池跨年煙火音樂會/ WalkerLand窩客島整理提供



2025桃園跨年煙火：跨年晚會

桃園跨年晚會今年再度華麗升級，重磅卡司陣容吸引全台目光。由韓國超人氣偶像姜丹尼爾與實力音樂人DAYCHILD獨家領銜，搭配情歌王子范逸臣、原子少年Saturnday等13組藝人輪番登台，從深情搖滾到熱力舞曲，每一場演出都讓人充滿期待。跨年倒數的壓軸時刻，長達180秒的煙火秀將照亮夜空，象徵新的希望與夢想。現場還有超過60攤夜貓子美食市集，在跨年夜一邊享受音樂與美食。



▲桃園跨年煙火：2025桃園跨年演唱會在高鐵旁/ WalkerLand窩客島整理提供



除了精彩的表演，桃園市政府更貼心規劃多元交通服務，確保大家能安心參加這場盛會。可選擇免費接駁車，搭乘紅線或綠線直達會場，跨年夜當天機場捷運41小時不收班超便利。此外，也規劃免費停車場與交通管制資訊，開車族也能放心前往。相約桃園高鐵站前廣場，用音樂與燈光迎接2025。



燈燈燈燈2025桃園跨年演唱會

活動時間：2024/12/31（週二）晚間7點

活動地點：桃園高鐵站前廣場



▲桃園跨年煙火：2025桃園跨年演唱會交通接駁資訊 / WalkerLand窩客島整理提供

2025桃園跨年煙火：桃園大古山跨年晚會

堪稱最浪漫的桃園跨年煙火就屬大古山跨年晚會！將於今日下午兩點起展開特色文創手作市集，販售各種美食和特色商品，讓人吃喝玩樂一次滿足。下午四點開始就有音樂表演、原住民特色演出與火舞秀輪番上陣，一路到半夜12點跨年前，將熱鬧氣氛推至高潮。最後倒數由絢麗煙火將點亮桃園大古山的夜空，搭配大古山百萬夜景，告別2024年的同時，迎接嶄新的2025小龍年。



2025桃園大古山跨年晚會

活動地址：桃園市蘆竹區大古路228號

活動日期：2024/12/31

活動時間：

音樂表演活動 16:00~23:59

跨年煙火 24:00

市集開始時間：14:00

接駁地點：山鼻捷運站、山腳夜市、泉州路口



▲▼桃園跨年煙火：2025大古山跨年晚會(圖為大古山資料圖非此次活動照) / WalkerLand窩客島整理提供

