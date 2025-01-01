就想跟著五月天阿信私奔到松菸！STAYREAL PARK純真公園再次帶著滿滿創意，來到松山文創園區展開台北站冒險旅程。品牌創立17週年的特別企劃，將潮流玩具、流量IP與音樂巧妙融合，打造沉浸式的奇幻樂園。從台中到上海，每一站都掀起話題狂潮。這次台北站更以雙展區形式登場，結合巴洛克花園與椰林大道的特色，創造出兼具趣味與驚喜的探索場景。展期自12月19日至明年1月12日，為寒冬注入滿滿的活力與想像力。



▲▼松菸免費入場STAYREAL PARK 純真公園台北站/ STAYREAL 提供、WalkerLand窩客島整理



進入巴洛克花園，迎接你的將是5米高的巨型兔兔Rabbit.Q，帶領胡蘿蔔和MOJO FAMILY夥伴展開奇幻冒險。彩虹拱門後是充滿驚喜的世界，包括城市主題牆、棒球打擊區與趣味公車亭。這次特別加入環保建築「綠屋VV2」，結合永續理念與創意設計，讓參觀者在趣味互動中感受自然共存的魅力。每個角落都精心設計，絕對是拍照與打卡的最佳場景。▲▼STAYREAL PARK 純真公園台北站巨型兔兔Rabbit.Q、胡蘿蔔等打卡點/ STAYREAL 提供、WalkerLand窩客島整理貨櫃市集以造型貨櫃和大型氣球裝置吸引目光，MOJO BUS更搖身一變成為創意巴士商店，提供多款限量商品。超人氣的憨人拍貼相館讓大家留下獨一無二的回憶。漫步其中，還能欣賞松山菸廠煙囪與台北101的古今景觀對比。這場展覽完美結合歷史與潮流，帶來不一樣的台北城市印象。▲▼STAYREAL PARK 純真公園台北站大型貨櫃商店和大型打卡點/ STAYREAL 提供、WalkerLand窩客島整理現場推出台北站限定的眾多精采商品與好禮，包括「乾杯兔兔桃園限定組」、「紀念金屬磁貼」、「紀念冰箱貼」，還有入園即贈的「PARK紀念門票」與每日限量的「乾杯兔兔透卡」等。購物更有豐富滿額好禮，從潮流大編織袋到夢想護照本，甚至滿$4999即可獲得「A的新浪潮地墊」。園區內還提供主題紀念章讓你蒐集，從商品到活動細節都滿溢著創意與紀念價值，粉絲絕對不能錯過。▲▼STAYREAL PARK 純真公園台北站贈品免費送/ STAYREAL 提供、WalkerLand窩客島整理與台北市雙層觀光巴士合作推出的「STAYREAL BUS限定主題專車」成為本次亮點。車內外隨處可見MOJO FAMILY元素，為旅程增添可愛與趣味。搭上巴士，穿梭台北各大景點，在繁忙都市中找到一絲療癒的奇旅時光。從奇幻森林到貨櫃市集，再到台北的街道角落，這場城市探索充滿創意與驚喜，讓每位參觀者都能創造屬於自己的美好回憶。推薦閱讀：▲▼台北雙層觀光巴士STAYREAL BUS限定主題專車/ STAYREAL 提供、WalkerLand窩客島整理STAYREAL PARK 純真公園台北站展覽日期：即日起至 2025/1/12(日)地點：松山文創園區-椰林大道&巴洛克花園地址：台北市信義區光復南路133號展覽開放時間：每日11:00–20:00STAYREAL PARK 純真公園台北站入園禮PARK入園禮：入園即可獲得【PARK紀念門票】一張社群限定禮：加入SR官方LINE並追蹤stayreal.ig即可獲得【乾杯兔兔限定透卡】一張，每日限量，贈完為止。消費禮：不限金額消費即贈送【潮流大編織袋】一個。STAYREAL PARK 純真公園台北站 滿額贈消費滿額贈：滿$499贈夢想紀念護照本，滿$1999贈乾杯兔兔徽章，滿$4999贈新浪潮地墊