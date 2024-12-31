新莊人也有跨年煙火！一年一度的跨年當然要好好大肆慶祝一番，作為新莊最強百貨宏匯廣場當然也不落人後，規劃超嗨「煙火電音親子跨年派對」讓新莊人不用去台北101人擠人，在家旁邊就可以聽免費音樂會，看震撼煙火秀。更針對周邊小朋友家庭客群，貼心的提早在晚間九點施放300秒的跨年煙火，更和金色三麥旗下美式漢堡「麥漢堡」打造全新跨年新體驗。



▲新莊宏匯廣場 跨年煙火晚會晚上九點施放300秒煙火 / WalkerLand窩客島整理提供



今年跨年活動更推出「五重奏」優惠，從早到晚都有精彩內容。首先，上午11時至下午6時，只要於宏匯廣場單筆消費滿2,025元，即可獲得麥漢堡啤酒買一送一暢飲券，限量100張。麥漢堡還特別推出跨年限定雙人套餐優惠，和「幸運抽免單活動」有機會免費吃到飽，兩波抽獎安排在晚間7:50和午夜12:00，帶給新莊人滿滿新年驚喜。



▲新莊宏匯廣場和麥漢堡聯手推跨年優惠 / WalkerLand窩客島整理提供

新莊宏匯廣場 跨年煙火晚會

電音狂歡派對：20:05起親子電音、搖滾音樂接力。

300秒煙火秀：21:00一樓生活舞台施放。



麥漢堡 新莊宏匯廣場跨年優惠

啤酒買一送一：11:00至18:00，宏匯廣場消費滿2,025元可兌換，限量100張。

跨年限定套餐：搖滾雙翅280元；1小時啤酒暢飲酒卡2張999元。

幸運抽免單：兩波抽獎，時間分別為19:50和00:00。