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新莊跨年煙火提早放！宏匯廣場「300秒跨年煙火晚會」大小朋友都嗨。

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2024-12-31 18:08:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：各單位
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

新莊人也有跨年煙火！一年一度的跨年當然要好好大肆慶祝一番，作為新莊最強百貨宏匯廣場當然也不落人後，規劃超嗨「煙火電音親子跨年派對」讓新莊人不用去台北101人擠人，在家旁邊就可以聽免費音樂會，看震撼煙火秀。更針對周邊小朋友家庭客群，貼心的提早在晚間九點施放300秒的跨年煙火，更和金色三麥旗下美式漢堡「麥漢堡」打造全新跨年新體驗。
10/3 颱風假百貨、電影院營業時間異動/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
▲新莊宏匯廣場 跨年煙火晚會晚上九點施放300秒煙火 / WalkerLand窩客島整理提供 

今年跨年活動更推出「五重奏」優惠，從早到晚都有精彩內容。首先，上午11時至下午6時，只要於宏匯廣場單筆消費滿2,025元，即可獲得麥漢堡啤酒買一送一暢飲券，限量100張。麥漢堡還特別推出跨年限定雙人套餐優惠，和「幸運抽免單活動」有機會免費吃到飽，兩波抽獎安排在晚間7:50和午夜12:00，帶給新莊人滿滿新年驚喜。
金色三麥SUNMAI BURGER麥漢堡
▲新莊宏匯廣場和麥漢堡聯手推跨年優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 



晚間跨年活動更是嗨翻全場，20:05起宏匯廣場將化身電音舞台，流行搖滾與親子電音音樂輪番登場，小朋友和大人一同感受音浪震撼，讓全家都能沉浸於跨年的熱鬧氛圍中。晚上九點整準時施放300秒的璀璨煙火，提前迎接2025年到來，既免去通宵的辛苦，又能完整體驗跨年的精彩瞬間，留下難忘回憶。

推薦閱讀：3大桃園跨年煙火市集！300秒水上煙火 60攤跨年市集最強推薦，迎接2025新年。
新莊宏匯廣場 美食買一送一/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
▲▼新莊宏匯廣場 跨年煙火晚會 / WalkerLand窩客島整理提供 


 

新莊宏匯廣場 跨年煙火晚會

電音狂歡派對：20:05起親子電音、搖滾音樂接力。
300秒煙火秀：21:00一樓生活舞台施放。
 

麥漢堡 新莊宏匯廣場跨年優惠

啤酒買一送一：11:00至18:00，宏匯廣場消費滿2,025元可兌換，限量100張。
跨年限定套餐：搖滾雙翅280元；1小時啤酒暢飲酒卡2張999元。
幸運抽免單：兩波抽獎，時間分別為19:50和00:00。

 

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