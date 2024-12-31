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桃園必吃「現炸脆皮肉圓」藏身在住宅區！早點去拿號碼牌、每日限量販售。

桃園美食 中壢美食 脆皮肉圓 現炸脆皮肉圓
2024-12-31 19:03:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

桃園中壢必吃「現炸脆皮肉圓」藏身在住宅區！雖然地點低調，但仍以以金黃酥脆的外皮，與軟嫩多汁的內餡，讓每天營業時間一到，都有不少人為他而來。不過由於老闆堅持現點現做，建議大家可以早點去拿號碼牌，才不會等候過久，或是因為售完而撲空。
▲▼桃園中壢必吃「現炸脆皮肉圓」藏身在住宅區，地點相當低調 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼桃園中壢必吃「現炸脆皮肉圓」藏身在住宅區，地點相當低調 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼桃園中壢必吃「現炸脆皮肉圓」藏身在住宅區，地點相當低調 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



桃園中壢必吃「現炸脆皮肉圓」位於中壢一棟社區大樓一樓，店面外觀樸實無華，若非提前查詢，很容易錯過。店家不提供內用空間，購買後大多數顧客選擇外帶，開車族可停在附近的路邊停車格享用。營業時間從中午開始，然而多數商品在下午即售罄，因此想吃到的人必須提早抵達排隊。
▲桃園中壢必吃「現炸脆皮肉圓」位於中壢一棟社區大樓一樓，店面外觀樸實無華 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲桃園中壢必吃「現炸脆皮肉圓」位於中壢一棟社區大樓一樓，店面外觀樸實無華 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

這家主打的脆皮肉圓，外皮炸得金黃酥脆，口感酥而不硬，與內層柔軟Q彈的皮形成強烈對比，咬下去時能聽見令人愉悅的「喀滋」聲。內餡以全瘦豬肉製成，紮實不乾柴，並搭配自家特製醬料，融合甜鹹層次，讓蒜泥與香菜增添風味。除了招牌脆皮肉圓，店家也提供清蒸肉圓、米糕與湯品。
▲桃園中壢必吃「現炸脆皮肉圓」外皮炸得金黃酥脆，口感酥而不硬 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲桃園中壢必吃「現炸脆皮肉圓」外皮炸得金黃酥脆，口感酥而不硬 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

「現炸脆皮肉圓」雖隱身於平凡巷弄，但憑藉獨特的手藝與令人驚豔的口感，成功在桃園美食版圖中占有一席之地。無論是當地居民還是遠道而來的食客，品嚐過後都對其讚不絕口。這間店無疑是肉圓愛好者的夢幻目的地，下次大家有機會到桃園中壢，不妨親自前來體驗這份外酥內軟的美味驚喜。
▲▼下次大家有機會到桃園中壢，不妨親自前來「現炸脆皮肉圓」體驗這份外酥內軟的美味驚喜。 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼下次大家有機會到桃園中壢，不妨親自前來「現炸脆皮肉圓」體驗這份外酥內軟的美味驚喜。 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼下次大家有機會到桃園中壢，不妨親自前來「現炸脆皮肉圓」體驗這份外酥內軟的美味驚喜。 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

 

桃園中壢美食 現炸脆皮肉圓

地址：桃園市中壢區龍和一街245號1樓
營業時間：11:00–15:00；週一公休

 

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現炸脆皮肉圓

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place桃園市中壢區龍和一街245號1F
4.38 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.33
裝潢氣氛
3.83
CP值
4.33
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