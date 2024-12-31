眼鏡已經不僅是視力矯正工具，還是現代人時尚造型的必備單品，隨著「Office Siren」穿搭風潮興起，讓充滿書卷氣息的眼鏡更再次進入大眾視野，成為時尚達人不可或缺的配件，OWNDAYS推出的AIR Ultem系列超輕鏡框，早已是市場熱賣的超級暢銷款，讓你的打扮不只時髦，更充滿日常的舒適確幸。



OWNDAYS AIR Ultem系列，使用與醫療器具同等級的高彈力性Ultem材質製成，即使踩壓也不容易損壞；強調「輕量」、「柔韌」與「高舒適性」，其採用的特殊材質保證佩戴舒適的同時，也展現時尚感十足的設計。該系列自推出以來，便以每30秒賣出一副的驚人成績贏得市場青睞，迅速成為跨越性別與年齡界限，深受各界顧客喜愛。





今年，OWNDAYS特別邀請靈魂歌姬9m88擔任代言人，為AIR Ultem注入更多音樂與時尚元素，讓你也可以用一只眼鏡就展現自信的生活態度與時尚風格，完美詮釋自在生活，也呼應品牌核心理念「成為自己故事中的主角」，讓時尚帶出你的個人獨特魅力。

9m88與AIR Ultem的夢幻結合

9m88無疑是當今華語樂壇最受矚目的新生代歌姬，以獨特的嗓音與創作才華，隨性又多元的音樂風格，深受廣大粉絲喜愛，就此開創了屬於自己的音樂路線，近期的第三張個人專輯《Sent》更獲得金曲獎提名肯定，顯示出自我實力與人氣並重的魅力。這次，9m88選擇AIR Ultem作為她的時尚配件，將鏡框的輕巧、柔韌和舒適特性完美融入她的日常穿搭；展現她自在舒適又不失時尚感的個人風格。

AIR Ultem：技術與設計的雙重突破

9m88愛不釋手的AIR Ultem系列眼鏡，其核心競爭力來自於創新的材質與時尚設計，具有高彈性的Ultem材質，提供超輕、柔韌、耐用的佩戴體驗，其舒適的特性適合長時間配戴的眼鏡族。鏡框的極輕量設計有效減輕鼻梁與耳朵的壓力，就算長時間佩戴還是劇烈活動，都能提供最佳的舒適感。此外，柔軟且不易斷裂的特性，讓AIR Ultem成為不論性別或年齡「跨越世代、仍深受顧客喜愛」的系列。生活中的閱讀、工作、追劇，或是作為日常穿搭的時尚點綴，AIR Ultem皆能輕鬆應對，讓長時間配戴也不會感到疲勞，戴上去彷彿像是沒有戴眼鏡的舒適感。



9m88與AIR Ultem的迷人關係

此外，AIR Ultem的超輕量設計，令人驚豔的輕盈與柔軟性，能夠更為貼合每個人的臉型。所以不分男女老少，AIR Ultem適合所有族群。在外觀上，講究細節的設計感鏡框，讓AIR Ultem充分展現出不被流行左右的質感設計，兼具輕量與柔軟性的經典鏡框；將實用性與設計感完美融合，AIR Ultem無疑重新定義了現代人對眼鏡的期待。

不只在音樂上展現自我風格，9m88在時尚領域也成為了新一代的時尚偶像，這樣的9m88選擇以AIR Ultem作為時尚配件，並以AIR Ultem經典多樣的鏡框搭配各種個性穿搭，讓眼鏡在時尚風格中更具有畫龍點睛的地位。被譽為新一代靈魂歌姬的9m88，本次完美詮釋AIR Ultem系列的時尚、輕薄與舒適特質。她也分享自己在挑選眼鏡時，最在意的就是鏡框的版型，而AIR Ultem完美貼合亞洲人臉型的時尚設計，實現最適合臉型的眼鏡，自然就成為了她的首選，最讓9m88愛不釋手的，還是AIR Ultem戴起來輕盈與自在的特質。極輕的重量讓佩戴者毫無壓力，能讓人讓人全然沉浸，感受生活中的細膩平衡，有著令人驚豔的輕盈與柔軟性，長時間配戴也不易造成負擔，眼鏡早已成為她穿搭造型重點，AIR Ultem能讓她隨性就能搭配出舒適自我風格！AIR Ultem在日常生活中無負擔地結合時尚與舒適，正如9m88的音樂一樣，輕盈自在卻富有力量。





立即探索 9m88 X AIR Ultem系列：https://www.owndays.com/tw/zh_tw/news/9m88，AIR Ultem系列眼鏡全品項售價NT$1,990 – 4,490，OWNDAYS 官方網站：www.owndays.com

