「1、2、3木頭人」，等了3年之久的《魷魚遊戲2》終於揭開神秘面紗。導演黃東赫秉持過往風格，繼續探討人性殘酷面，比起在《魷魚遊戲》裡面，人活著的世界反而是地獄。大批參賽者對生命失望、對人性絕望，決定放手一搏非生即死。Walker盤點5大看點，預測第三季走向，最後彩蛋「殺人武器」哲秀娃娃現身！

一、兩大角色矛盾對立「成奇勳VS吳零一」，你站在哪一方

《魷魚遊戲2》正式啟動，本季出現兩位雙主角，他們皆是過去的遊戲優勝者，一位是「456號」成奇勳、另一位是「001號」吳零一，諷刺的是，兩人獲勝之後卻迎來不同局面的人生，前者永遠困在殺死人的愧疚心之中，後者成為遊戲主宰者繼續殺人，成奇勳不知001號的真實身份，大大增加可看性。





二、遊戲規則改變了，第一季與第二季的差異

「001號」吳零一透過對話、行為，一步步動搖成奇勳的信念，「又不是你殺死了那些人，放著錢不花，他們又不會復活」。不僅如此，他同時說出自己的故事，老婆生了重病，罹患急性肝硬化需要移植，卻在檢查時發現懷孕了，隨著妻子病情惡化，他只能到處借錢，卻被視為收賄，最終丟掉工作，他「我明白你的心，但我真的需要這個遊戲。」本季出現另一種「同情心」的視角，又是一種內心交戰。除此之外，「001號」也曾主動跳出來阻止遊戲，大喊「再這樣下去大家都會死，死了這麼多人，你們還要繼續嗎？誰能保證下一局還能活命？首先要活下去，活下去才有未來啊。」參賽者卻回他「區區七千萬可以幹嘛？這些錢還不足十分之一的債務。」人的慾望如無底洞，當局者迷永遠叫不醒。本劇第二季同樣出現多句名台詞，值得觀眾好好深思。

《魷魚遊戲2》不只遊戲關卡全部改變，就連規則也出現「特殊福利」。每項遊戲結束都可以進行投票，決定遊戲要停止還是繼續，如果遊戲停止了，參加者可以拿著目前贏得的獎金平分離開；比照上一季的規則，參加者中斷遊戲分不到任何錢，但本季讓遊戲玩家「掌握自己的獎金」，只是貪還是佔據人們的心中，贏了一局想著再贏一局，就像賭博般一發不可收拾。





三、全新視角加入，粉紅衛兵工作模式揭曉

還有參賽者胸前貼著「圈」、「叉」，也是引起矛盾的主因之一，本季對立分化得更明顯，只要是與自己意見不合之人皆視為敵人，表面上是「民主主義投票」，實際上卻是「假民主」，在眾人煽動之下，做出違心之舉。而參賽者胸前的「圈」、「叉」對應到了第一集「麵包」與「彩券」，流浪漢多數選擇「彩券」，妄想一夜致富。

延續第一季的熱潮，導演黃東赫著重於完整故事性。《魷魚遊戲2》最大特色在於帶給觀眾全新視角，由於第一季已經曝光遊戲進行模式，為了更新穎的體驗，本季揭曉粉紅衛兵工作模式、黑衣人上帝視角、警察海上搜尋視角、過去的參賽者視角，雖然神秘感減弱，但帶入感增加。





四、兩大謎團待解，這兩人是重要關鍵

其中最特別的是，原本應該「殘忍無情的劊子手」粉紅色黑衣人，他們毫無情緒濫殺人類，本季卻脫下面具，其中一人只是懵懂無知的青少年，甚至出現認識彼此的角色出現，是否還能保持「殺人初心」，導演黃東赫以擅長的手法刻畫，再度逼出角色面對人性考驗的時刻。

第二季留下許多埋筆，其中關鍵的兩個人物「姜霞（朴圭瑛飾演）」、「朴璟碩（李陣郁飾演）」謎團還沒解開。姜霞在遊樂園穿戴玩偶裝巧遇朴璟碩孩子，她為了尋找失蹤孩子奔波，對於小孩格外有共情感，兩個角色擁有「共同點」孩子，卻在遊戲裡相遇。劇裡，李陣郁第二季幾乎沒發揮，不太可能突然遭射死，等同於他在第三季應會起到極大效果，讓網友非常期待。





五、《魷魚遊戲》還有第三季，「終極殺人武器」哲秀娃娃現身了

另一方面，姜霞背景設定為脫北者，她與第一季的「姜曉」恐怕關係不簡單，第二季雖然隻字未提，但明顯留下一個伏筆「姜霞與姜曉的關係」待揭曉。

《魷魚遊戲2》早在製作階段，便一口氣宣布「2、3季一起拍攝」的消息。第二季結局斷在全網崩潰之處，下一季的走向引起眾人瘋猜，按照結尾推測，第三季第一集應為「圈叉投票」，人們夜晚之中殺個你死我活，叉組死傷慘重，可想而知遊戲將繼續進行。



而第七集最大遊戲彩蛋為「哲秀娃娃」，第一季出現的巨型「英熙娃娃」是經常出現在南韓國小教科書裡的人物，她其實有位夥伴「哲秀」，當時便有網友遺憾表示「怎麼沒看到哲秀」、「居然少了哲秀」，如今導演實現粉絲的願望，把「哲秀娃娃」一併搬入《魷魚遊戲》之中，令劇迷看到這幕興奮不已。