隨著農曆新年腳步臨近，王品集團為迎接「金蛇年」推出豪華年菜套組與人氣鍋物，以滿足不同家庭的團圓需求。今年特別選用頂級龍蝦、金目鱸魚、龍虎斑及和牛等珍饌，帶來豐富多樣的選擇。不僅延續去年熱銷的成功模式，還增添多款創新組合，要讓老饕們輕鬆在家過新年。





王品今年推出的「金奢年菜」包含三大主題套組，其中最奢華的「海陸龍蝦豐年味」套組，以整隻大龍蝦搭配鮑參佛跳牆為亮點，湯底融合南美洲脆彈烏參與鮮嫩鮑魚，湯頭濃郁鮮甜。同時，套組內還有鮮蠔醬汁龍虎斑、鮑魚蒸全雞等高端佳餚，並結合「世界三大和牛鍋物組」，讓消費者在年節圍爐時也能享用頂級日本A5和牛、美國極黑和牛及澳洲金牌純血和牛肉片。此組套餐適合6至8人共享，原價9,999元，早鳥優惠價7,499元，現折2,500元。



針對核心家庭，王品首次推出「山海盛宴享食尚」套組，專為小型家庭設計，內容包含鮑魚蒸全雞、鮮味小卷炊粉、鮮蠔醬汁金目鱸魚、頂級桃木燻鴨胸與冰火菠蘿油等五道精緻美食，讓消費者僅需2,799元即可輕鬆準備豐盛年夜飯。此外，冷凍保存的設計只需簡單解凍加熱，即可端上一桌媲美餐廳的美味，既方便又經濟實惠。不僅年菜創新多樣，王品的4款鍋物組合也成為冬季消費者的首選。「青花驕麻辣鍋套組」以經典椒香湯底為核心，搭配贈送的秘製酸梅汁，辣中帶鮮；「海陸鴛鴦雙饗宴」則讓紅白湯底與法國龍蝦、澳洲金牌和牛、北海道干貝等高級食材完美結合；「酸菜雪花牛肉鍋」濃郁酸香，酸菜與雪花牛成為絕佳拍檔。而最受和牛愛好者青睞的「世界三大和牛鍋饗宴」則一次囊括三大頂級和牛，肉量更較去年提升27%，價格卻保持不變，提供奢華用餐新選擇。消費者即日起至2025年1月19日，可於「王品瘋美食購物網」預購上述套組，並享有早鳥優惠價。加入官方LINE帳號還可參加轉盤遊戲，有機會抽中500元優惠券，折扣再加碼，讓購物更實惠。王品此次的用心設計，無論是大家庭還是核心小家庭，都能找到適合的年菜或鍋物，迎接一場難忘的金蛇年圍爐時光。

王品嚴選「2025金奢年菜」套組

預購期間：即日起至2025/1/19

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王品嚴選鍋物套組

銷售期間：可直接購買現貨，即日起至2025/1/19

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