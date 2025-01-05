今年冬天特別冷，又有各式各樣的美食誘惑，每天吃吃喝喝小肚子都跑出來啦！窩客島特別貼心整理，推薦北部六間健身房，不受北部又濕又冷的天氣影響，隨時想運動都可以說走就走。不管想自主訓練，重訓鍛鍊肌力和體能、請專業教練幫你量身打造訓練內容、跟著課程學習瑜珈和舞蹈，還是單純跑一跑、動一動消耗掉一點不小心補過頭的熱量，都有適合你的選項。

適合各年齡層專業肌力訓練，就在四季健身4SC CrossFit

4SC CrossFit 是新北市(New Taipei)第一家獲得美國總部授權的 CrossFit 會員場館，我們的教練遵循官方標準訓練方式，為各年齡層的民眾提供高品質的肌力體能訓練。我們的健身房注重高強度、持續多樣性、功能性訓練，並精煉負載、動作幅度、採用的練習、功率、做功、動作順序、柔韌、速度，以及所有相關的代謝模式，讓您達到最佳運動效果。正如GLASSMAN教練所說：「這才是運動健身，在這一領域，我們傲視同儕！」加入我們的訓練課程，享受最專業的 CrossFit 訓練，讓身體達到最佳狀態，迎接更健康、更自信的人生！



▲各年齡層的民眾都能找到適合自己的肌力體能訓練

四季健身永和館

地址 : 新北市永和區永貞路149號B1

電話 : 02-2927-5699



四季健身新店館

地址 : 新北市新店區北新路二段230-1號

電話 : 02-8979-5230

24小時不斷電，給力健身房運動說走就走

給力健身房在臺北市中心24小時不斷電，以分計費、 無限月費２種入場收費模式皆不綁約，隨時可自行替換方案； 還有提供國際專業證照教練一對一/一對二私人教練課程、 小班制多元團課，基礎重訓期課班， 讓你想自己練或是想跟朋友一起來上課都可以， 給力大房及貳房會籍互通，皆為24小時，想運動的時候說走就走!最新優惠資訊 ：https://www.instagram.com/ tdfgym/ 。





▲各式各樣的健身器材及課程，讓您想動就動

給力健身房大房

地址 : 台北市松山區民生東路三段128號B1

電話 : 02-2719-9998



給力健身房貳房

地址 : 台北市中山區林森北路381號B1

電話 : 02-2541-8585

Fun Fitness 運動旅程，多元團課探索運動樂趣

現代人運動需求不僅停留在基本的健身，而是追求更貼近個人需求的專業指導與多元課程，Fun Fitness 運動旅程以小班制多元團課聞名，致力於打造更細緻、專注的運動，如：注重身心平衡的【瑜珈課】、追求肌肉穩定的【肌力訓練】、結合有氧結合有氧與燃脂的【健身舞蹈】，以及以器械輔助深層核心的【器械皮拉提斯】。，不論是初學者還是進階運動愛好者，都能在這裡找到最適合自己的課程，讓運動不再只是例行公事，而是一段充滿樂趣的身心探索旅程！官網預約參觀 : https : //reurl.cc/ZZekjM，線上LINE諮詢 : https://reurl.cc/XRe857。



▲多元化的小班制課程，輕鬆找到屬於您的運動課程



運動旅程捷運士林館

地址 : 台北市士林區中山北路5段519號2樓

電話 : 02-6617-3168



運動旅程捷運公館館

地址 : 台北市中正區羅斯福路三段272號7樓

電話 : 02-6617-3329