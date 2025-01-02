西門町又有新火鍋吃到飽！以臺式特色小火鍋為主打的「狂一鍋」，首號店在中和開幕以超平價的蔬菜、麵食、霜淇淋和飲料自助吧吃到飽，和特色台式火鍋成為火鍋控的新歡。這次，首度進軍台北市一級戰區西門町，預計在1/5試營運，並推出限量全品項任選買一送一優惠，平均一鍋只要165元就能享有，揪大家到西門町吃狂一鍋，享受最特別的火鍋吃到飽。



▲▼台北西門町火鍋吃到飽「狂一鍋」試營運買一送一 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



不同於一般的個人小火鍋，狂一鍋將台灣街頭小吃排骨酥、臭豆腐、生炒花枝等變成鍋底，其中最招牌必點的是「功夫排骨酥鍋」，每日手工現炸的排骨酥，搭配柴魚高湯熬煮的胡椒微辣湯底，湯頭回甘。除了鍋底有滿滿的肉之外，還額外有一盤肉盤，雙份肉量讓大家吃超飽。另外，桌邊爆炒系列火鍋也是人氣必點，「爆炒花雕雞」、加了一整瓶米酒的「燒酒烏骨雞蛤蠣鍋」等，吃鍋之前先享受視覺、嗅覺的饗宴。▲▼台北西門町火鍋吃到飽「狂一鍋」主打台式特色小火鍋 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝這次，狂一鍋終於要插旗台北西門町，將在1/5對外試營運，首日推出限量70組買一送一優惠，只要提前下午四點領取號碼牌，每組上限為四人用餐，即可享有全品項鍋底買一送一優惠，以價格較高者計價。台北火鍋控一定要趁早去排隊，才能搶到超值好康優惠。推薦閱讀： 2025壽星優惠最新版！8間火鍋 燒肉吃到飽優惠必看，馬辣吃到飽最推。 ▲▼台北西門町火鍋吃到飽「狂一鍋」1/5試營運 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

狂一鍋 台北西門町店

試營運：2025/1/5 下午17:00

地址：臺北市萬華區中華路一段88號4樓

電話：02-2381-2323

營業時間：

週一至週五 11:30-15:00，最後點餐14:00；17:30-00:00，最後點餐23:00

假日 11:30-00:00 最後點餐23:00



狂一鍋買一送一優惠

活動時間：2025/1/5

活動內容：狂一鍋 台北西門町店試營運開幕，推出買一送一優惠。

注意事項：

1、當日16：00發號碼牌。

2、限量70組(無候補)，每組用餐時間90分鐘。

3、每組(一張號碼牌)上限4人。

4、登記後無法更改人數。

5、過號即視同放棄。

6、火鍋買一送一以價格較高者計價，每鍋酌收清潔費為原價10%。

7、餐點僅提供內用無打包服務、外帶。

8、活動內容狂一鍋保有最後修改、變更之權利。