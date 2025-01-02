2025年新年快樂，當然少不了最新的壽星優惠！馬辣集團集結旗下所有餐飲品牌，一口氣推出兩大優惠專案，有迎接新年一路發的對中證件「1、4、6、8」任兩碼升級吃到飽之外，也有大家最愛的壽星優惠無料升級吃到飽，不管是最經典的馬辣火鍋，還是經典的熊一燒肉吃到飽，8大火鍋和燒肉吃到飽品牌都有超高CP值升級優惠，2025年就由馬辣繼續陪大家吃飽飽。
▲▼2025壽星優惠馬辣火鍋吃到飽、燒肉吃到飽優惠/ 馬辣集團 提供、WalkerLand窩客島整理
馬辣最新壽星優惠，只要是當月壽星並提前一天訂位，和主動告知參加壽星優惠活動，就可以享有加碼吃到飽優惠。熱愛麻辣鍋吃到飽的不能錯過馬辣、新馬辣、新馬辣Plus可以享有九孔鮑魚或北海道大帆立貝吃到飽。近年新開的平價火鍋吃到飽「涮樂和牛鍋物」、「肉之間」，前者也送九孔鮑魚吃到飽，後者是每桌送一份XL海虎蝦，滿滿的海味超過癮。
▲▼2025壽星優惠馬辣集團火鍋吃到飽推薦/ 馬辣集團 提供、WalkerLand窩客島整理
而熱愛大口吃燒肉的肉肉控，則是要台北老字號燒肉吃到飽「熊一燒肉」和日式「夯下去和牛燒肉放題」，壽星優惠直接免費加碼北海道大帆立貝無限暢享。個人燒肉「燒肉ChaCha」不僅有自助吧無限吃之外，壽星優惠再送精選豚五花或特上牛胸腹肉，讓壽星派對加倍豐富，為生日留下最美好回憶。
▲▼2025壽星優惠馬辣集團燒肉吃到飽推薦/ 馬辣集團 提供、WalkerLand窩客島整理
除了壽星優惠之外，迎接新的一年，馬辣集團推出「證件對對碰」活動，於1/6~2/28期間，只要同桌任一貴賓的有效證件對中「1、4、6、8」任二碼並達指定消費，就能享受各品牌超值贈禮。麻辣鍋迷可選馬辣頂級麻辣鍋、新馬辣經典麻辣鍋、新馬辣Plus經典麻辣鍋或涮樂和牛鍋物，滿足條件即能嗑九孔鮑魚或北海道帆立貝吃到飽。問鼎麻辣養生鍋則加碼贈送紐澳Q彈牛舌或特A級松阪豬一份，讓您的用餐體驗更加奢華。
▲▼2025火鍋吃到飽新春優惠/ 馬辣集團 提供、WalkerLand窩客島整理
愛燒肉的朋友則是有熊一燒肉與夯下去和牛燒肉放題可以選擇，指定消費贈送北海道大帆立貝吃到飽的豪華優惠；燒肉ChaCha則送上特上牛胸腹肉或精選豚五花，讓每口都充滿幸福感。無論是大口吃肉還是暖胃吃鍋，新年聚餐就選馬辣集團，一起吃出好運，享受豐盛佳餚。
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▲▼2025燒肉吃到飽新春優惠/ 馬辣集團 提供、WalkerLand窩客島整理
馬辣集團新年優惠
活動時間：2025/1/6至2025/02/28止止
活動辦法：只要同桌任一貴賓身分證、健保卡或護照等有效證件對中「1、4、6、8」(114年一路發) 任二碼，並提前一日預約參加活動且消費各品牌指定餐點或達消費金額，即可享用各品牌指定優惠。
注意事項：限兩成人以上同行，提前至少一日預約用餐，訂位時主動告知參加「證件對對碰」活動，用餐前主動出示相關證件予服務人員確認。
活動優惠：
1、馬辣頂級麻辣鍋
含二成人以上，消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」 。(馬辣西門店贈「北海道帆立貝吃到飽」)。
2、新馬辣經典麻辣鍋
消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」
3、新馬辣Plus經典麻辣鍋
消費「午餐898/晚餐及假日998」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」
4、涮樂和牛鍋物
消費「午餐699/晚餐及假日749」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」
5、問鼎‧皇上吉祥麻辣養生鍋
含三成人以上，每人均消含1000元以上，每桌送「紐澳Q彈牛舌」或「特A級松阪豬」一份(市價388)。
6、肉之間 大盤肉幸福鍋物
每人均消含600元以上，每桌送「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」一份。
7、熊一燒肉
消費含「午餐698/晚餐及假日 798」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」。
8、夯下去和牛燒肉放題
消費含「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」。
9、燒肉ChaCha
每人均消含600元以上每桌送「特上牛胸腹肉」(市價200)或「精選豚五花」(市價170) 一份。
10、狗一下日式居酒食堂
含二成人以上，每人均消含700元以上，每桌送「廣島炸牡蠣」一份。
馬辣集團當月壽星優惠
活動辦法：含生日當月內之壽星 至馬辣集團各品牌用餐，至少提前一天訂位，訂位時須主動告知參加壽星活動，用餐當日出示有效之證件即可適用各品牌壽星禮優惠。
優惠內容：
1、馬辣頂級麻辣鍋
含二成人以上，消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」 。(馬辣公館店、馬辣西門店贈「北海道帆立貝吃到飽」)。
2、新馬辣經典麻辣鍋
消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」 。
3、新馬辣Plus經典麻辣鍋
消費「午餐898/晚餐及假日998」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」。
4、涮樂和牛鍋物
消費「午餐699/晚餐及假日749」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」。
5、問鼎‧皇上吉祥麻辣養生鍋
含三成人以上，每人均消含1000元以上，每桌送「福如東海肉蛋糕」一份(市價688)。
6、肉之間 大盤肉幸福鍋物
每人均消含600元以上，每桌送「XL海虎蝦」一份(市價240)。
7、熊一燒肉
消費含「午餐698/晚餐及假日 798」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」。
8、夯下去和牛燒肉放題
消費含「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」。
9、燒肉ChaCha
每人均消含600元以上每桌送「特上牛胸腹肉」(市價200)或「精選豚五花」(市價170) 一份。
10、狗一下 日式居酒食堂
含二成人以上，每人均消含700元以上，每桌送「巨大海蝦毛毛蟲壽司」一份。