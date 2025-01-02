2025年新年快樂，當然少不了最新的壽星優惠！馬辣集團集結旗下所有餐飲品牌，一口氣推出兩大優惠專案，有迎接新年一路發的對中證件「1、4、6、8」任兩碼升級吃到飽之外，也有大家最愛的壽星優惠無料升級吃到飽，不管是最經典的馬辣火鍋，還是經典的熊一燒肉吃到飽，8大火鍋和燒肉吃到飽品牌都有超高CP值升級優惠，2025年就由馬辣繼續陪大家吃飽飽。



▲▼2025壽星優惠馬辣火鍋吃到飽、燒肉吃到飽優惠/ 馬辣集團 提供、WalkerLand窩客島整理



馬辣集團新年優惠

活動時間：2025/1/6至2025/02/28止止

活動辦法：只要同桌任一貴賓身分證、健保卡或護照等有效證件對中「1、4、6、8」(114年一路發) 任二碼，並提前一日預約參加活動且消費各品牌指定餐點或達消費金額，即可享用各品牌指定優惠。

注意事項：限兩成人以上同行，提前至少一日預約用餐，訂位時主動告知參加「證件對對碰」活動，用餐前主動出示相關證件予服務人員確認。



活動優惠：

1、馬辣頂級麻辣鍋

含二成人以上，消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」 。(馬辣西門店贈「北海道帆立貝吃到飽」)。



2、新馬辣經典麻辣鍋

消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」



3、新馬辣Plus經典麻辣鍋

消費「午餐898/晚餐及假日998」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」



4、涮樂和牛鍋物

消費「午餐699/晚餐及假日749」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」



5、問鼎‧皇上吉祥麻辣養生鍋

含三成人以上，每人均消含1000元以上，每桌送「紐澳Q彈牛舌」或「特A級松阪豬」一份(市價388)。



6、肉之間 大盤肉幸福鍋物

每人均消含600元以上，每桌送「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」一份。



7、熊一燒肉

消費含「午餐698/晚餐及假日 798」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」。



8、夯下去和牛燒肉放題

消費含「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」。



9、燒肉ChaCha

每人均消含600元以上每桌送「特上牛胸腹肉」(市價200)或「精選豚五花」(市價170) 一份。



10、狗一下日式居酒食堂

含二成人以上，每人均消含700元以上，每桌送「廣島炸牡蠣」一份。



馬辣集團當月壽星優惠

活動辦法：含生日當月內之壽星 至馬辣集團各品牌用餐，至少提前一天訂位，訂位時須主動告知參加壽星活動，用餐當日出示有效之證件即可適用各品牌壽星禮優惠。



優惠內容：

1、馬辣頂級麻辣鍋

含二成人以上，消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」 。(馬辣公館店、馬辣西門店贈「北海道帆立貝吃到飽」)。



2、新馬辣經典麻辣鍋

消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」 。



3、新馬辣Plus經典麻辣鍋

消費「午餐898/晚餐及假日998」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」。



4、涮樂和牛鍋物

消費「午餐699/晚餐及假日749」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」。



5、問鼎‧皇上吉祥麻辣養生鍋

含三成人以上，每人均消含1000元以上，每桌送「福如東海肉蛋糕」一份(市價688)。



6、肉之間 大盤肉幸福鍋物

每人均消含600元以上，每桌送「XL海虎蝦」一份(市價240)。



7、熊一燒肉

消費含「午餐698/晚餐及假日 798」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」。



8、夯下去和牛燒肉放題

消費含「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」。



9、燒肉ChaCha

每人均消含600元以上每桌送「特上牛胸腹肉」(市價200)或「精選豚五花」(市價170) 一份。



10、狗一下 日式居酒食堂

含二成人以上，每人均消含700元以上，每桌送「巨大海蝦毛毛蟲壽司」一份。