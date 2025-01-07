為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 台中日式咖啡廳加1！Coffee steady cheers新品牌「HAIKEI拝啓珈琲」，布丁必吃。

台中日式咖啡廳加1！Coffee steady cheers新品牌「HAIKEI拝啓珈琲」，布丁必吃。

HAIKEI拝啓珈琲 台中咖啡廳 台中美食
2025-01-07 09:09:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
share
記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

台中南區日式咖啡廳加一！「HAIKEI拝啓珈琲」為「Coffee steady cheers」新品牌，進駐巷弄角間店面、空間風格簡約，雙面開窗、採光絕佳，不論是想找家台中南區咖啡廳和親友喝咖啡聊是非，抑或獨自前來喝咖啡、吃甜點都很合適。

▲▼新開幕台中南區咖啡廳HAIKEI拝啓珈琲為Coffee steady cheers新品牌 / WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「HAIKEI拝啓珈琲」鄰近國立公共資訊圖書館，空間以木質調為主，圓弧型吧台別具特色，加上輕快的日本音樂輪番上陣，氛圍溫暖又愜意；「HAIKEI拝啓珈琲」提供淺焙「君きみ」和中深焙「貴方あなた」兩款配方豆讓咖啡迷選擇，可製成1+1(濃縮+小卡布)、美式咖啡、拿鐵、冷萃咖啡、青森美式以及檸檬美式等。

▲HAIKEI拝啓珈琲提供兩款配方豆讓咖啡迷選擇，可製成拿鐵等咖啡 / WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

甜點部分，則有黑芝麻巴斯克、可麗露、布丁、鹽可頌等，特別推薦焦糖布丁，口感滑嫩、焦糖香氣恰到好處，並且有金箔點綴，布丁控絕對不能錯過；「HAIKEI拝啓珈琲」的開幕，無疑讓台中南區居民多了一個消磨時光的好去處。

推薦閱讀：肉圓控衝一波！深夜肉圓老店，在地人也不一定知道「南興肉圓」，午餐到宵夜都能吃肉圓。

▲HAIKEI拝啓珈琲的焦糖布丁有金箔點綴 / WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

 

HAIKEI拝啓珈琲店家資訊

地址：台中市南區新和街81號
電話： 04 2265 0081

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#台中咖啡廳
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
廣島必訪好店加一！複合式咖啡廳「Tabi Labo CAFE」必吃美味不藏私，地產地銷的美好滋味錯過可惜。
 特派員 Trish
德島必訪的絕景咖啡廳就在這，「French Monstar 瀨戶內FOOD ART」360度絕佳視野＋嚴選當地食材的特色甜點，打造愜意午後時光。
 特派員 Trish
來碧潭一日遊絕不能錯過的IG熱門咖啡廳！DCC碧潭廣場最新人氣店家「歐洛瑪咖啡」，帶你品嚐來自世界各地精品咖啡豆的完美體驗。期間限定玩美南人Eric攝影展，打造視覺、味覺兼具的美好時光。
 Walker新發現
起司控就缺這一張！Isaac Toast台灣限定新品「辣炒年糕布丁」超邪惡起司瀑布限定開吃，IG網美搶先拍起來。
 編輯 李維唐
「酉居小酒館」讓你沉浸在台中的微醺之夜
 嗨～我是沁👱🏻‍♀️
推薦商品
keyboard_arrow_up