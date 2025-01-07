台中南區日式咖啡廳加一！「HAIKEI拝啓珈琲」為「Coffee steady cheers」新品牌，進駐巷弄角間店面、空間風格簡約，雙面開窗、採光絕佳，不論是想找家台中南區咖啡廳和親友喝咖啡聊是非，抑或獨自前來喝咖啡、吃甜點都很合適。
▲▼新開幕台中南區咖啡廳HAIKEI拝啓珈琲為Coffee steady cheers新品牌 / WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
「HAIKEI拝啓珈琲」鄰近國立公共資訊圖書館，空間以木質調為主，圓弧型吧台別具特色，加上輕快的日本音樂輪番上陣，氛圍溫暖又愜意；「HAIKEI拝啓珈琲」提供淺焙「君きみ」和中深焙「貴方あなた」兩款配方豆讓咖啡迷選擇，可製成1+1(濃縮+小卡布)、美式咖啡、拿鐵、冷萃咖啡、青森美式以及檸檬美式等。
▲HAIKEI拝啓珈琲提供兩款配方豆讓咖啡迷選擇，可製成拿鐵等咖啡 / WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
甜點部分，則有黑芝麻巴斯克、可麗露、布丁、鹽可頌等，特別推薦焦糖布丁，口感滑嫩、焦糖香氣恰到好處，並且有金箔點綴，布丁控絕對不能錯過；「HAIKEI拝啓珈琲」的開幕，無疑讓台中南區居民多了一個消磨時光的好去處。
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▲HAIKEI拝啓珈琲的焦糖布丁有金箔點綴 / WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
HAIKEI拝啓珈琲店家資訊
地址：台中市南區新和街81號
電話： 04 2265 0081