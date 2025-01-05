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飲料優惠烏龍奶77折！七盞茶好友日77折 超夯飲料仙草凍烏龍奶32元開喝。

飲料 優惠 七盞茶 仙草 more
2025-01-05 15:40:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：七盞茶
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編輯 張人尹

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飲料控、奶茶控喝起來！手搖杯「七盞茶」在1/7推出品牌好友日，本月優惠主打「仙草凍烏龍奶」77折優惠，如果使用七盞茶BT21環保隨行杯還可以再折10元，最低32元就和喝到仙草凍烏龍奶，療癒咀嚼配料、冬天熱熱喝超可以。

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▲七盞茶好友日飲料優惠 仙草凍烏龍奶77折 / 七盞茶提供、WalkerLand窩客島整理

七盞茶每月7日是品牌好友日，推出粉絲專屬優惠，這次在1/7當天，只要加入七盞茶官方LINE好友，就能以優惠價享受他們的招牌飲品。本月主打「仙草凍烏龍奶」，原價55元，當天只要42元，直接打77折，而且還能跟環保杯優惠一起使用，環保杯可以折5元，如果使用七盞茶BT21環保隨行杯，更可以折10元，最低32元就開喝。

▲七盞茶好友日飲料優惠 可搭配環保杯優惠最多再省10元 / 七盞茶提供、WalkerLand窩客島整理



七盞茶本次優惠品項「仙草凍烏龍奶」，是粉絲們必喝、必點的人氣飲品，特別使用炭焙香濃的芯月烏龍茶，搭配七盞茶專屬奶精粉，濃郁茶香融合滑順奶香，再加上手工製作的仙草凍，Q彈軟嫩，一次滿足奶茶控、咀嚼控。無論冷飲還是熱飲，都能品味滿滿幸福滋味，特別適合寒冷冬天。

▲七盞茶好友日飲料優惠 仙草凍烏龍奶優惠 / 七盞茶提供、WalkerLand窩客島整理

 

七盞茶好友日優惠

活動日期：2025/01/07
活動方式：活動當日於全省門市現場購買「仙草凍烏龍奶」，享有77折優惠，原價55元的仙草凍烏龍奶，特價只要42元。（還能配合環保杯優惠）
環保杯優惠：七盞茶BT21環保隨行杯折10元、一般環保杯折5元。

 

 

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