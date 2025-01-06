睽違十年，歌壇天后江蕙即將攜全新巡演「無，有」重返舞臺，為廣大歌迷帶來激動人心的音樂饗宴。本次巡演將於2025年7月在高雄巨蛋率先揭開序幕，以深情的歌聲再度觸動無數人心。高雄作為江蕙成長的故鄉，此次巡演選擇在此啟動，不僅是她對家鄉情感的誠摯回應，更象徵了她始終不變的初心與承諾。



▲▼ / 晶英國際行館提供、WalkerLand窩客島整理



江蕙表示，「我是帶著樂觀正向歸來的江蕙！」十年的沉澱使她的歌聲更加細膩，而全新巡演也將展現她音樂的嶄新篇章。高雄巨蛋的首站演出，無疑成為年度音樂盛事的焦點，吸引無數樂迷熱切期待。為了提供歌迷最完善的觀演體驗，2025江蕙演唱會指定晶英國際行館為唯一合作住宿夥伴，並推出專屬的「2025年｜江蕙演唱會獨家限量專案」。



晶英國際行館向來以豪華舒適與細緻服務聞名，是高雄頂級住宿的代表。本次專案為熱愛江蕙的歌迷量身打造，包含雙人質感住宿一晚，可依需求選擇房型，並附贈翌日養身晨食二客。此外，專案還提供2025江蕙演唱會高雄場門票兩張，分別可選購5,880元或4,880元票價的席次，確保歌迷以最佳位置觀賞這場音樂盛宴。值得一提的是，演唱會門票採實名登記抽選制，但透過預訂專案即可直接保留席次，免去抽票的不確定性，讓歌迷安心享受。



▲▼ / 晶英國際行館提供、WalkerLand窩客島整理

「2025年｜江蕙演唱會獨家限量專案」售價自23,999元起，適用於演唱會同期指定日期，包括2025年7月11、12、15、18、19、22、25、26日，房間數量有限，售完為止。專案已於1月3日開放預訂，歌迷可透過晶英國際行館官網預訂。江蕙的全新巡演不僅是一場音樂饗宴，更是歌迷與天后之間的情感重逢。▲▼ / 晶英國際行館提供、WalkerLand窩客島整理

晶英國際行館《2025年|江蕙演唱會獨家限量專案》

專案內含：保證享有2025江蕙演唱會4,880元 / 5,880元門票 兩張 -雙人入住御心雙驛一晚及雙人早餐

預定日期：1月3日起 至 7月26日

入住日期： 2025年7月11、12、15、18、19、22、25、26日（與演唱會日期同步

專案價格：

含4,880元門票，優惠價23,999元(起)。

含5,880元門票，優惠價25,999元(起)。

晶英國際行館官網：https://silks.club/JodyChiang2025

