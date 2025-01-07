隨著農曆新年的腳步接近，團圓品嚐年菜成為每個家庭最期待的團聚時刻。台北美福大飯店2025推出令人垂涎的「美福時光年味」系列，結合多國經典團圓菜，讓消費者能以多元的味蕾體驗迎接新春。此次推出的年菜與節慶禮盒涵蓋41道精選美味，從港式經典「富貴盆菜」、台灣手路菜「八寶布袋雞」，到義大利的「燉牛膝」和日本象徵長壽的「伊勢龍蝦」，呈現跨越國界的豐富選擇。



▲台北美福41款最強年菜外帶攻略！跨國界年味新春團圓宴，搶攻春節年菜市場 / 台北美福大飯店提供、WalkerLand窩客島整理



台北美福以傳承與創新結合的理念，展現精湛廚藝與選材細膩的料理精神。宴會廳推出的桌菜中，以開胃前菜「美福迎春富貴盤」為亮點，包含京都玉璽排、紅油藤椒海蜇絲等五款經典佳餚。海鮮料理如「避風塘鱈絲龍蝦」和「西紅柿老罈酸菜龍虎魚」展現甘鮮風味；陸味料理則由選用美福Prime帶骨牛小排烹製的「古法慢滷牛小排」壓軸登場。年節湯品「三菌皇燉土雞湯」融合羊肚菌、日本花菇及松茸的濃郁鮮香，而「荷葉臘味飯」則以臘肉、臘腸與糯米搭配荷葉的香氣征服味蕾，象徵五穀豐收的祝福。



▲宴會廳 鴻福小龍圍爐宴(約4-6人份) 19,800元 / 台北美福大飯店提供、WalkerLand窩客島整理

在「潮粵坊餐廳」，港式年菜的經典風味廣受期待。「富貴盆菜」以鮑魚、刺參、鵝掌及大蝦等食材，搭配秘製高湯煨煮而成，寓意盆滿缽滿，是年夜飯桌上的完美主角。另一道象徵吉祥如意的「蠔氣發財瑤柱甫」，以蠔乾、干貝、髮菜和白蘿蔔呈現豐富口感，諧音「發財好市」，為新年增添喜氣。「羊肚菌慢滷牛小排」與「玫瑰熟醉蟹」則以獨特手法呈現地道港式滋味。年節糕點如人氣商品「干貝臘味蘿蔔糕」與創新推出的「美福廣發糕」更是不可錯過的選擇。▲「蠔氣發財瑤柱甫」，以蠔乾、干貝、髮菜和白蘿蔔呈現豐富口感，諧音「發財好市」 / 台北美福大飯店提供、WalkerLand窩客島整理義式風情也在GMT義大利餐廳綻放光芒。義籍主廚Massimo Picci特別為台灣消費者推出米蘭經典燉牛膝，以整支美國極黑和牛膝搭配白酒及蔬菜慢燉十小時，讓牛膝的膠質與香氣融入湯汁，成為餐桌上的焦點菜色。另一款「帝王蟹海膽義大利麵」結合肥美的帝王蟹與甘潤的海膽，展現地中海風味的鮮香。此外，波士頓龍蝦入湯的「海鮮湯」更以清甜的湯頭打動饕客的味蕾。▲米蘭經典燉牛膝，以整支美國極黑和牛膝搭配白酒及蔬菜慢燉十小時 / 台北美福大飯店提供、WalkerLand窩客島整理而在晴山日本料理，來自東京的料理長則以日式祈福年菜為主打。「伊勢龍蝦」以清蒸方式保留肉質彈牙的鮮甜滋味，是象徵長壽的經典美饌。「柔煮南非鮑魚」則以細膩的烹飪手法，將醬香完美融入鮑魚，展現日本料理對細節的執著。▲「伊勢龍蝦」以清蒸方式保留肉質彈牙的鮮甜滋味，是象徵長壽的經典美饌 / 台北美福大飯店提供、WalkerLand窩客島整理除了年菜與餐廳美味，台北美福推出的新春伴手禮也是今年的亮點。「臻禮御」鮑魚禮盒以兩年熟的厚身鮑魚搭配日本頂級干貝煉湯，湯體澄澈金黃，鮑魚Q彈紮實，每盒售價1,680元。此外，與日本「吉仙餅」品牌合作推出的三款節慶禮盒更為消費者提供豐富選擇，包含象徵吉祥的小龍年筷架，以及日本原裝進口的特製仙餅等，每盒650元起，數量有限，售完為止。▲「臻禮御」鮑魚禮盒以兩年熟的厚身鮑魚搭配日本頂級干貝煉湯，湯體澄澈金黃，鮑魚Q彈紮實 / 台北美福大飯店提供、WalkerLand窩客島整理

台北美福大飯店 2025年菜、年禮訂購資訊

銷售時間：即日起至2025年1月13日

取貨時間：2024年12月24日至2025年1月28日

即日起提供預購服務，預訂指定商品，消費滿6,800元還可享全台單一定點免費配送服務。

預訂電話：02-7722-3390

官網：https://www.grandmayfull.com/

宴會廳

鴻福小龍圍爐宴(約4-6人份) 19,800元



潮粵坊

富貴盆菜 (約6人份/附鍋) 18,800元

港式豪華佛跳牆 (約6人份/附鍋) 16,800元

鮑魚花膠黏嘴雞湯(約6-8人份) 6,200元

三菌皇燉黏嘴雞湯 (約6-8人份) 5,800元

龍蝦生炒糯米皇 (3尾龍蝦) 5,600元

蔥燒百花刺參（約6人份）4,800元

乾煎大白鯧（約800g）3,600元

沙律煙燻鯧魚（約800g）3,600元

濃湯雞汁燕窩（約4人份）3,280元

羊肚菌慢滷美國Prime帶骨牛小排（約1.5kg）2,800元

蠔氣發財瑤柱甫（6人份）2,600元

潮粵五福拼盤（燒鴨/油雞/叉燒/海蜇頭/烏魚子）2,480元

老罈酸菜龍虎斑（約800g）2,200元

港式蜜汁燒腩排（約6人份）1,800元

蒜香吊燒雞1,680元

玫瑰熟醉蟹（約400g）1,500元

金寶蒜片甘露大蝦球（約6人份）1,280元

干貝臘味蘿蔔糕（約1200g）880元

什錦珍味素蘿蔔糕（約1500g）800元

廣發糕（約600g）680元

鮑魚海味XO醬（每罐250g）1,200元



米香外帶年菜

一品佛跳牆（約6-8人份/附湯鍋）6,800元

八寶布袋雞湯（約6-8人份）5,800元

白鯧芋頭炊粉（約6-8人份）4,600元

飄香五柳紅星斑（約800g）3,200元

沙母米糕飯（950g）2,880元

椒鹽澎湖大明蝦（6尾）2,800元

鹽水玉米雞（約1800g）2,480元

秘製紅刺蔥牛排（約550g）1,980元（常溫出貨）/1,680元（冷凍出貨）

松露南非鮑（5顆帶殼）1,800元



晴山外帶年菜

清蒸伊勢海老（每隻約350g）2,680元

佃煮南非鮑魚（三顆）1,800元



GMT義大利餐廳外帶年菜

爐烤美國Prime肋眼（約3kg）10,880元

極黑和牛膝/季節時蔬（約4-6人份）9,880元

波士頓龍蝦海鮮湯（約4-6人份）5,280元

帝王蟹海膽義大利麵（約4-6人份）4,280元

