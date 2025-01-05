在東京都心與羽田機場之間穿梭的東京單軌電車，即將迎來大改造！位於羽田機場第一航廈站的商業設施將進行自1993年開業以來首次大規模翻新，預計工程完成後的商業空間將擴充至968平方公尺，較原來增加近四成，以後飛羽田的人有福了！





新商業區將引進多家知名餐飲及零售品牌。其中，Doutor咖啡店已於2024年12月率先開業，而老字號便當店崎陽軒已經於2024年年末進駐。2025年初，更多零售及餐飲品牌將陸續開幕，包括人氣拉麵店Zondou屋、美式速食巨頭麥當勞，以及深受歡迎的烏龍連鎖店丸龜製麵等。以上的餐飲設施預計於2025年3月陸續開始營業。



羽田機場第一航廈站不僅是重要的交通樞紐，也是許多旅客採購伴手禮的最後一站。此次改造完成後，單軌電車站的共構商業設施本身也將提供更多元的購物選擇，引進TOKYO !!!及明太子福家等伴手禮專門店，讓旅客能在平坦的車站內，拖著行李箱輕鬆採購各式特色商品。土產店預計於2025年1月23日、2月上旬陸續開幕。特別值得一提的是，站內的Kokumin藥妝店也已經於2024年12月30日擴店完畢，店內空間更加寬闊，為即將前往羽田機場的旅客提供更豐富、更齊全的藥妝商品。改造工程也將針對驗票閘進行重新設計，強化單軌電車入口的視覺識別度，避免旅客迷路，同時也將對走廊、洗手間等公共設施進行全面更新。如果你是選擇飛羽田機場，不妨考慮選擇單軌電車沿線的飯店，以後就能搭乘單軌電車直通，更加方便喔！