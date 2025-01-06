冬季的日本入夜後依然值得走訪！繁華的東京都心將於2025年1月9日至3月7日，在大手町、丸之內、有樂町一帶舉辦「江戶光影大丸有」燈飾展，為東京的寒冬增添繽紛氣息！

2025年東京「江戶光影大丸有」華麗登場

這次活動特別選在昔日大名府邸所在的丸之內仲通、行幸通、行幸地下藝廊及大手町區域展出，巧妙地將江戶時代的傳統氛圍與現代都市景觀相融合，透過和傘與紙燈籠的光影展演，為冬季的東京妝點出獨特的和風光景。





在丸之內仲通，從1月9日至31日期間將舉辦「江戶藩邸仲通」展區。這條東京最具代表性的商業大街將掛滿江戶時代各大名家的家徽及傳統和風圖案的旗幟，配上光芒溫柔的紙燈籠，讓遊客在欣賞璀璨燈飾的同時，也能感受日本歷史文化的深厚底蘊。



江戶藩邸仲通（江戸藩邸仲通り）

而在1月17日至19日為期三日，行幸通將呈現「滿天江戶光景」。約250把色彩繽紛的和傘將在紅磚砌成的東京車站前綻放光芒，勾勒出一幅令人屏息的光影畫卷。緊接著，2月1日至28日，行幸地下藝廊將展出「和光之路」。在這條長達220公尺的地下通道中，和傘與紙燈籠將一字排開，為寒冬的地下空間注入溫暖的日式風情，營造出獨特的視覺饗宴。活動的最後一波高潮，將在3月3日至7日於大手町區域展出「春日光影」。這個展區以櫻花等春季花卉為創作靈感，透過和傘燈飾與現代建築群的對話，展現傳統與現代交融的獨特美感，為即將到來的春天獻上最美的序曲。這場融合傳統與創新的燈飾展演，不僅重現了江戶時代的華麗風采，更為東京的都市景觀增添了一份獨特的魅力。無論是想感受日本傳統文化，或是欣賞現代光影藝術的旅人，都不容錯過這場精彩的視覺盛宴。

活動日期：2025年1月9日〜1月31日

點燈時間：16：00～23：00

地點：丸の内仲通り（東京都千代田区丸の内1～3丁目、有楽町1丁目）



滿天江戶光景（満天の江戸光景）

活動日期：2025年1月17日〜1月19日

點燈時間：17：00～21：00

※2025年1月17日為17：15〜

地點：行幸通り（東京都千代田区丸の内2丁目2）



和光之路（和あかりの路）

活動日期：2025年2月1日〜2月28日

地點：行幸地下ギャラリー（東京都千代田区丸の内1丁目9-1）



春日光影（はるミネーション）※預定

活動日期：2025年3月3日〜3月7日