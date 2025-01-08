2個願望一次滿足！如果你喜歡吃韓食，但又想要在日本血拚，可以選擇飛東京！韓國的話題餐廳「OBONGZIP」將在東京神田展店。這家在韓國擁有300家分店的人氣餐廳，以「媽媽的家常味」為特色，擄獲一批粉絲！如果你看過黑白大廚，對於韓國家常菜很有興趣，更該把這間列入清單！

OBONG特餐

OBONGZIP於2020年春季開幕，一號店座落在首爾特別市江西區鉢山洞一棟大樓的二樓，當時正值疫情高峰。儘管餐飲業景氣低迷，但憑藉精緻的擺盤、道地的家常口味，以及因應疫情推出的外送服務，年營業額高達1億8千萬韓元。品牌迅速竄紅，不僅在社群媒體引發討論，更成為多部知名韓劇的取景地點。這次進軍日本市場，OBONGZIP選擇在東京核心商圈、JR神田站北口徒步一分鐘處開設旗艦店。2～3人份，6,400日圓。







直火炒章魚（炒長臂章魚）

特別值得一提的是「直火炒章魚」這道凝聚38年廚藝精華的料理，店家以特製醬料突顯長臂章魚的鮮美，完美詮釋了韓式家常菜的精髓。2人份，3,200日圓。



直火炒豬肉

2人份，2,800日圓







直火炒豬肉章魚

2人份，3,000日圓







水煮豬肉配特製泡菜

中3,500日圓、大4,500日圓







韓式拌麵

OBONGZIP的韓式拌麵使用蕎麥粉製成的麵條，建議與辣味醬料拌勻享用。盤中還搭配了雞蛋絲、高麗菜、胡蘿蔔等配料，吃完保證有滿滿的飽足感。1,100日圓。



永登浦章魚湯

永登浦章魚湯將新鮮長臂章魚和蔬菜拌在一起燉煮。值得一提的是，特製湯底內還加了韓國特產海藻「甘藍菜」，用來提煉其他新鮮食材的美味。3,200日圓。







三合一湯（放入長臂章魚、內臟和蝦子的火鍋）

3,600日圓



烤牛肉鍋

2,800日圓







甜辣醬韓式炸雞

1,600日圓 。



醬油味韓式炸雞

1,600日圓。







泡菜煎餅

1,200日圓。



海鮮煎餅

1,400日圓。







炒年糕

900日圓。



韓式炒粉絲

800日圓。







韓式飯糰

500日圓。



OBONGZIP

OBONGZIP神田店已經正式營業，平日營業時間分為午餐（11：00～15：00）和晚餐（17：00～23：00）兩個時段。餐廳設計融合現代與傳統元素，空間寬敞明亮。

地址：東京都千代田區內神田3丁目17－9 UD多町一丁目大樓A棟（1-2樓）

交通方式：JR神田站北口徒步1分鐘

官方網站