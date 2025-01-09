專注於「Play fashion!」理念的時尚品牌LEPSIM與與國民級甜甜圈品牌 Mister Donut 的首次聯名，打造一系列療癒周邊，於2024年12月24日在官方網路商店及 and ST 平台開放預購，全品項於1月10日正式販售。

LEPSIM × Mister Donut 首度聯名

LEPSIM 一直以來致力於為現代女性打造具有「清新質感與簡約優雅」的服飾系列，讓穿上這個品牌的女性能在各種場合展現自信風采。這次與擁有超過50年歷史的日本 Mister Donut 攜手合作，以「好事即將發生」為主題，推出數款限定商品。





此次聯名系列巧妙將甜甜圈元素融入服飾設計中，包括印有可愛甜甜圈插畫的連帽衫，以及以繽紛甜甜圈照片為主題的長袖T恤。其中，連帽T恤上的插畫由知名插畫家 Keilin 操刀，而大學T則邀請插畫家 Matsun 創作專屬設計。為了讓更多消費者能享受這次的聯名驚喜，所有服飾商品都推出親子系列，讓媽媽和孩子能一同打造甜蜜時尚造型。除了服飾之外，系列還包括印有 Mister Donut 經典標誌的實用大容量托特包，以及以甜甜圈為靈感的襪子系列。全系列預計於2025年1月10日正式發售。







商品亮點介紹

連帽T恤採用寬鬆版型設計，背後印有甜甜圈與飲品的趣味插畫，以基本色系為主，適合各年齡層穿搭。





T恤則以鮮豔的甜甜圈照片圖案為主打，採用100%純棉材質，穿著舒適，同時推出適合130公分兒童的尺寸。





托特包以簡約設計搭配 Mister Donut 經典標誌，可輕鬆收納A4文件和筆電，是日常通勤或旅行的理想選擇，提供象牙白和經典黑兩種顏色。





襪子系列則推出以甜甜圈為靈感的棕色、基本款象牙白和黑色三種選擇，簡約的羅紋設計搭配品牌標誌，適合各種季節穿搭。



這次的聯名系列完美結合了LEPSIM的時尚設計理念與 Mister Donut 的甜蜜元素，為2025年初帶來一股新鮮有趣的時尚風潮。