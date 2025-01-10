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31冰淇淋推出新系列「31 PÂTISSERIE」 ，顛覆大家的傳統法式甜點概念。

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2025-01-10 00:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：B-R サーティワン アイスクリーム株式会社
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特派員 Trish

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據點遍及全球數個國家的人氣冰品店31冰淇淋在全日本門市推出全新甜點系列「31 PÂTISSERIE」！嶄新系列首波推出「31草莓起司蛋糕」和「31咖啡摩卡蛋糕」兩款創新產品，準備為吃貨們帶來全新的味蕾饗宴！

31冰淇淋推出全新「31 PÂTISSERIE」系列

這個全新系列的誕生源於品牌對日常生活中的小確幸的思考。有別於傳統上僅在生日、聖誕節等特殊場合才享用的蛋糕，「31 PÂTISSERIE」旨在成為消費者平日犒賞自己或作為伴手禮的絕佳選擇。其特色在於巧妙地將冰淇淋與蛋糕完美結合，創造出層次豐富的口感體驗。 



首波推出的「31草莓起司蛋糕(31 ザ・チーズケーキ made from ストロベリーチーズケーキ)」以品牌招牌的草莓起司蛋糕風味冰淇淋為基底，搭配經典烤製起司蛋糕與酥脆餅乾層，最後以細膩的鮮奶油與巧克力妝點，呈現出豐富的味覺層次。

 


而「31咖啡摩卡蛋糕(31 カフェモカケーキ made from ジャモカアーモンドファッジ)」則選用兩種精選咖啡豆調製而成的特色咖啡風味冰淇淋，搭配經典咖啡蛋糕，並以巧克力鮮奶油、特製醬料及香脆的烤杏仁裝飾，打造出令人難忘的味蕾體驗。

 

目前31冰淇淋的蛋糕系列已有14種豐富選擇，包括廣受歡迎的卡通聯名蛋糕、可供顧客自行裝飾的DIY蛋糕，以及精緻的方塊蛋糕等。這次推出的「31 PÂTISSERIE」系列，不僅展現了品牌作為冰淇淋專門店的創新實力，更為消費者的日常生活增添一份甜蜜的驚喜。熱愛嘗鮮的吃貨們下回到日本的31冰淇淋，別忘了試試全新甜點系列「31 PÂTISSERIE」！
 

 

31 PÂTTISSERIE（サーティワン パティスリー）

31草莓起司蛋糕（31 ザ・チーズケーキ made from ストロベリーチーズケーキ）

31咖啡摩卡蛋糕（31 カフェモカケーキ made from ジャモカアーモンドファッジ）

售價：各2,500日圓 ※含稅
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