登山不只是體能冒險，更不單止征服山頂，而是過程中每一處不斷變換的風景，而「雲海」就是登山客對登山無法自拔的其中一個原因。對於剛入門的朋友想看雲海美景，也不用擔心！台灣有很多親民的步道，路線簡單好走，只要挑對步道，就能輕鬆一覽壯觀雲海。窩客島用心整理全台7大熱門雲海登山步道，從低海拔老少咸宜到高海拔挑戰百岳，絕對可以滿足各位想登山的心。



▲全台熱門雲海景觀7選，新手也可以看到壯麗雲海 / WalkerLand窩客島整理提供



超級好走！30分鐘就能攻頂的「桃源谷步道」真的是世外桃源，只要約500公尺就可以看到一片雲海；新手熱門步道「阿拔泉山步道」CP值超高！很適合第一次嘗試登山運動的朋友；小百岳40分鐘就可以登頂，低海拔「觀音山硬漢嶺步道」真的很推薦！除了雲海不說，也是大台北看夜景的好去處，一舉兩得；不想待太晚，「馬那邦登山步道」入門中級山，不只是小百岳，還是賞楓秘境！跟著走一次，讓你愛上登山。



▲全台熱門雲海景觀7選，雲海夜景楓葉一次看 / WalkerLand窩客島整理提供



CP值最高登山步道，30分鐘輕鬆登頂：桃源谷步道

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 桃源谷步道 說：

如果你想走步道，但又跟我一樣平時沒有運動，不想走太久太累，推薦來走「桃源谷步道」內寮線就對了，只要半小時（需依照個人腳程而定），不需要走到懷疑人生就能擁有秒飛紐西蘭的錯覺～



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桃源谷步道

地址：新北市貢寮區、宜蘭縣頭城鎮

海拔：約10～530公尺

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：新北步道秘境 ▶ 桃源谷步道 ▶ 半小時攻頂 世外桃源大草原 牛群、夕陽、雲海一次滿足!



▲▼CP值最高登山步道，夕陽、雲海一次滿足：桃源谷步道 / 靜怡＆大顆呆 提供、WalkerLand窩客島整理



低海拔雲海美景，嘉義最美步道：阿拔泉山步道

部落客 貪吃猴 造訪 阿拔泉山步道 說：

早點來人比較少，空氣也很不錯，沿途還有許多陡峭階梯地形還可以看到雲海風景，很適合全家大小跟登山新手來鍛鍊。



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阿拔泉山步道

地址：嘉義縣竹崎鄉

海拔：約667～1022公尺

完整介紹由部落客「貪吃猴」於窩客島分享：【嘉義竹崎】阿拔泉山步道｜樟腦寮起登，低海拔雲海美景，步道攻略。停車資訊 - 貪吃猴的幻想



▲▼低海拔雲海美景，人氣新步道：阿拔泉山步道 / 貪吃猴 提供、WalkerLand窩客島整理



新手熱門中級山健行路線，森林療癒步道：高島縱走

部落客 旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣 造訪 高島縱走 說：

灑落在森林裡的光線超美，每座山都有不同的樣貌！十分漂亮～訓練好體能值得一走。最後感謝各位山友幫忙運輸辛巴＋等嚴重落後的我，有你們這趟高島更豐富更好玩了！



高島縱走

地址：新竹縣尖石鄉，連走高台山、小島田山、中島田山、大島田山四座山的山道

海拔：約1061～1831公尺

完整介紹由部落客「旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣」於窩客島分享：【新竹.尖石】高島縱走。10k來回中級山縱走。雲海+夕陽+迷幻森林超美的



▲▼新手熱門中級山：高島縱走 / 旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣 提供、WalkerLand窩客島整理



免申請就可以眺望玉山群峰：塔塔加步道

部落客 旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣 造訪 塔塔加步道 說：

秋冬是觀賞雲海的最佳時間！爬山迷人的地方在於山上每天風景都長得不一樣。我爬山喜歡慢慢走，就是因為可以發現這些地方！這些地方通常沒注意看，都不會發現的。



塔塔加步道

地址：南投縣信義鄉，麟趾山、鹿林山、鹿林前山三山縱走

海拔：約2574～2715公尺

完整介紹由部落客「旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣」於窩客島分享：【南投】塔塔加步道。上東埔停車場進。鹿林山+鹿林前山+麟趾山可遠眺玉山。簡易好走步道晚霞雲海超美



▲▼免申請看百岳：塔塔加步道 / 旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣 提供、WalkerLand窩客島整理



40分鐘登頂小百岳，低海拔一覽雲海夜景：觀音山硬漢嶺步道

部落客 小風o 造訪 觀音山硬漢嶺步道 說：

1～2月期間冷暖空氣交會，常有低空雲海及琉璃光美景。二刷撿到了些景，風向為西南風尤佳，風力為1～2級或靜風，通常半夜至清晨出景的機率頗高。



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觀音山硬漢嶺步道

地址：新北市五股區、新北市八里區

海拔：約294～616公尺

完整介紹由部落客「小風o」於窩客島分享：新北市五股區【北部景點】觀音山硬漢嶺步道‧雲海‧琉璃光‧百萬夜景│小百岳之一│北部雲海景點‧天候條件‧風向風力



▲▼親民小百岳，低海拔一覽雲海夜景：觀音山硬漢嶺步道 / 小風o 提供、WalkerLand窩客島整理



中級入門小百岳賞楓賞雲海秘境：馬那邦登山步道

部落客 sunny晴天的角落 造訪 馬那邦登山步道 說：

馬那邦山四季各有特色，春天的桃花、夏季的綠竹、秋天的楓紅，冬日的寒梅，還有雲海可賞。雖然我們無緣賞楓，不過這條步道真的四季皆宜，舒服～



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馬那邦登山步道

地址：苗栗縣大湖鄉、苗栗縣泰安鄉

海拔：1000～1407公尺

完整介紹由部落客「sunny晴天的角落」於窩客島分享：苗栗森林系步道｜苗栗馬那邦登山步道(苗栗人氣賞楓步道)＆編號37小百岳-馬那邦山,賞楓賞雲海的好去處



▲▼中級入門小百岳賞楓秘境步道：馬那邦登山步道 / sunny晴天的角落 提供、WalkerLand窩客島整理



台灣百岳第二高峰，見證冰河時期雪山圈谷：雪山主東峰步道

部落客 貪吃猴 造訪 雪山主東峰步道 說：

幾乎沒睡的我們，雖然有點心力交瘁，但在登頂那一刻頓時忘掉了之前的疲勞，美景當前一切都好值得。晴空萬里中無邊無際的雲海，真的是平時都看不到這樣的風景，今天大家都大飽眼福。



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雪山主東峰步道

地址：苗栗縣泰安鄉、臺中市和平區

海拔：約2140～3886公尺

完整介紹由部落客「貪吃猴」於窩客島分享：【雪山主東峰單攻】台灣百岳第2高峰，絕美雪山圈谷冰河遺跡、雲海日出一日攻略，裝備清單。交通資訊 - 貪吃猴的幻想



▲▼台灣百岳第二高峰，日出雲海絕美景色：雪山主東峰步道 / 貪吃猴 提供、WalkerLand窩客島整理