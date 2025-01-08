就是喜歡可口可樂！身為可樂控一定不能錯過可口可樂2025限定瓶身「Coke！心火綻放瓶」，以絢爛的煙火圖騰展現節慶氣氛，並首次結合AI互動技術，讓每一瓶「可口可樂」成為傳遞心意的載體。要讓2025新春團聚更加溫暖、更加有過節的氣氛。



▲可口可樂2025限定瓶身「Coke！心火綻放瓶」 / 可口可樂提供、WalkerLand窩客島整理



可口可樂「Coke！心火綻放瓶」的設計靈感來自團聚的意象與新年的煙火盛景。瓶身上繽紛的圖騰不僅象徵著歡樂與祝福，更蘊含著對團聚時光的美好期盼。最令人驚喜的是，這款限定包裝融入了「綻放心裡話」AI互動機制，只需透過「Coca-Cola隨時樂」LINE官方帳號掃描瓶身上的煙火圖騰，便可啟動AI功能，讓使用者輸入藏在心底的話語。AI將根據這些內容生成溫暖的文字，幫助人們以最動人的方式向家人和朋友表達心意，甚至能直接分享到社群媒體，讓溫暖的情感跨越空間、廣泛傳播。



▲可口可樂2025限定瓶身「Coke！心火綻放瓶」 / 可口可樂提供、WalkerLand窩客島整理

除了產品創新，「可口可樂」也在2025年準備了一系列豐富多元的活動，讓新年更添驚喜。1月10日，品牌將在台北舉辦「Coke！綻放心裡話AI光雕夜」。參加者不僅能免費獲取2025新年限定「Coke！心火綻放瓶」，體驗AI互動機制，還可以參與多項有趣的小遊戲贏取精美紀念品。活動現場更特別邀請金曲獎入圍的世界DJ大賽台灣冠軍DJ QuestionMark以及知名YouTuber嘟嘟人Ian到場與粉絲互動，分享彼此的心裡話，營造出熱鬧又溫馨的氛圍。▲參加者能免費獲取2025新年限定「Coke！心火綻放瓶」 / 可口可樂提供、WalkerLand窩客島整理並且，1月18日起，巨型「Coke！心火綻放瓶」煙火情境打卡裝置將閃耀登場，落地台北信義威秀廣場，為這座城市增添濃濃的新年氣息。這個裝置不僅是一個視覺上的盛宴，也為粉絲提供了拍照留念的最佳場景，讓這個農曆新年成為值得珍藏的回憶。▲可口可樂巨型「Coke！心火綻放瓶」煙火情境打卡裝置將閃耀登場 / 可口可樂提供、WalkerLand窩客島整理此外，「可口可樂」標誌性的「歡聚好禮集點送」活動也再度開跑，為新年的歡樂添上更多驚喜。自即日起至2025年3月7日，只要購買指定包裝的「可口可樂」及其旗下品牌商品，包括「雪碧」、「原萃」及「美粒果」等，即可參加活動。消費者只需透過掃描瓶蓋內的QR Code或輸入鋁罐罐底序號，便可輕鬆累積點數兌換多項精美好禮。今年的活動更升級推出大容量包裝，一瓶即可獲得三點，讓集點更迅速簡單。1月21日，「可口可樂」將加碼公布隱藏版頭獎，屆時將為粉絲帶來難以抗拒的終極大獎，讓這個新年更添驚喜與期待。▲可口可樂 2025歡聚好禮集點送 / 可口可樂提供、WalkerLand窩客島整理

可口可樂 2025 Coke！心火綻放瓶

即日起至2/4於7-ELEVEN購買可口可樂®600mL寶特瓶第2件10元，認明金蓋及心火綻放包裝再享「歡聚好禮集點送」活動。



1/8-2/4 於全家便利商店購買任2件 指定碳酸寶特瓶(500mL/600mL)+$249即可換「可口可樂」北極熊換裝禮盒乙組(數量有限 售完為止) ；透過全家便利商店APP購買「歡聚Coke刮刮樂」更有機會換得10件「可口可樂」330mL隨型罐，認明金蓋及心火綻放包裝，集點再享「歡聚好禮集點送」活動！



1/9-2/5於OK便利商店購買可口可樂®600mL寶特瓶第2件10元，認明金蓋及心火綻放包裝再享「歡聚好禮集點送」活動，購買指定商品任4件可獲得精美贈品乙個(數量有限，送完為止)！



1/8-2/4於萊爾富購買可口可樂®600mL寶特瓶第2件10元，認明金蓋及心火綻放包裝再享「歡聚好禮集點送」活動！購買指定商品任4件可獲得精美贈品乙個(數量有限，送完為止)！



即日起至02/06於全聯福利中心購買可口可樂®/可口可樂®ZERO SUGAR 330mL六入組，特價$79元/組。



1/14-02/04於家樂福購買可口可樂®/可口可樂®ZERO SUGAR 330mL六入組/芬達全系列，特價$79/組，指定品項滿額$399，再送可口可樂®絢彩煙火玻璃杯乙個(數量有限，送完為止)。



1/17-2/06於大潤發購買可口可樂®/可口可樂®ZERO SUGAR 330mL六入組，特價$79/組，指定品項滿額$399，再送可口可樂®絢彩煙火玻璃杯乙個(數量有限，送完為止)



1/14-02/04於愛買購買可口可樂®/可口可樂®ZERO SUGAR 600mL四入組，特價$89/組，指定品項滿額$399，再送可口可樂®絢彩煙火玻璃杯乙個(數量有限，送完為止)。



即日起至2/2於momo購物網購買可口可樂®/可口可樂®ZERO SUGAR 330mL系列，享箱購價315元/箱(24入)。



即日起至2/2於PChome購物網購買可口可樂®/可口可樂®ZERO SUGAR 330mL系列，享箱購價315元/箱(24入)。

可口可樂 2025歡聚好禮集點送 贈品資訊

「可口可樂」歡聚雙享料理鍋 集滿600點，每個帳號限兌換一次

「可口可樂」歡聚多人大毛毯 集滿120點

「可口可樂」歡聚一堂圓圓墊 集滿24點



Coke®綻放心裡話AI光雕夜

時間：1/10(五) 18:00-20:30

地點：103台北市大同區民生西路底五號水門 大稻埕碼頭貨櫃市集



巨型「Coke®綻放心裡話3D煙火秀」打卡裝置

時間：1/18(六) 至1/31(五)

地點：110台北市信義區華納威秀中庭廣場

