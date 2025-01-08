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再掀精品咖啡熱潮！L'uxpresso濃醇登場，7-11限時嚐鮮價45元。

L'uxpresso 咖啡 7-11
2025-01-08 11:00:00 文字：生活消費中心 綜合報導 攝影：生活消費中心
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生活消費中心

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L'uxpresso由CQI咖啡品質鑑定師嚴選單一哥倫比亞產區的阿拉比卡豆，經過深度烘焙釋放堅果香氣與煙燻風味，尾韻濃醇。L'uxpresso獨家限定於7-11販售，即日起至1/21期間限定嚐鮮價45元，邀您體驗來自哥倫比亞的純粹風味。

哥倫比亞高地孕育出的香醇濃郁

L'uxpresso精品咖啡選用來自哥倫比亞的阿拉比卡豆，這片赤道低壓帶的土地因肥沃的火山灰土壤與高海拔種植環境，賦予咖啡豆獨特的堅果可可調性，每一口都能感受這股香濃魅力。

▲選用來自哥倫比亞的阿拉比卡豆

在雙倍濃醇中品味屬於大人的從容時刻

咖咖豆經過深度烘焙，昇華成煙燻香氣，再融合香濃牛乳，讓每一份濃醇，都凝聚著咖啡豆的純粹與品牌對細節的執著。L'uxpresso期許用盛滿著大地溫暖與匠心的咖啡，為您的繁忙日常中，帶來一份從容。

L'uxpresso始終相信，咖啡不僅是飲品，更是生活態度的體現

感受掌心玻璃瓶的冷冽觸感、啜飲繚繞口鼻的精品咖啡香氣，是獨處的時光、忙碌間的慰藉，也是對自己努力的犒賞，成就屬於大人的精心時刻。L'uxpresso於全台7-11便利店上市，單瓶售價50元，即日起推出期間限定嚐鮮活動，嚐鮮價45元，邀你親身感受這份專屬於成熟的極致濃醇。

▲期間限定嚐鮮價45元

 

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