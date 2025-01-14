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台中文青的口袋名單！中興大學巷弄的書店、咖啡館「寝る子書店 」，連貓也愛來。

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2025-01-14 21:16:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

文青一定要筆記的台中南區咖啡廳！「寝る子書店」（NERUKO BOOKS）是一間位於中興大學附近的複合式書店，以二手書、咖啡、音樂與老件構成，氛圍寧靜愜意，並且會有一隻可愛的橘白貓咪會不時出沒在庭院、抑或和大家一起沈浸在書香世界。

▲▼ 寝る子書店為複合式書店，以二手書、咖啡、音樂等元素交織而成/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



空間前身為「貪吃鬼工坊」舊址，「寝る子書店」（NERUKO BOOKS）接手後加以改造、並賦予新靈魂，尤其是後方環境光線柔和，因此座位格外搶手；「寝る子書店」（NERUKO BOOKS）內用低消為一杯飲品，書本都能直接在現場閱讀、大部分書籍都可以購買，每名客人都十分專注自己的世界、不影響他人，尤其適合想好好翻閱一本書的人前來。

▲寝る子書店寧靜舒適、光線柔和，可以專注閱讀一本書/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲寝る子書店內用每人低消一杯飲品，此為西西里/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

此外，「寝る子書店」（NERUKO BOOKS）有一隻毛茸茸的熟客、橘白色的貓咪，有時喜歡賴在庭院，有時也會踏進書店、陪著大家一起閱讀。當日店長笑說，牠喜歡長桌、擁有紅色椅墊的座位、會趴在上頭睡覺。而這隻討喜的貓咪，也讓熱愛閱讀的貓奴，多了一個登門造訪的理由！

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▲在寝る子書店購買書籍，工作人員都會貼心包裝/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲寝る子書店的毛茸茸熟客，有時會在室內陪伴大家閱讀/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

 

寝る子書店NERUKO BOOKS店家資訊

地址：台中市南區五權南路278巷25號

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