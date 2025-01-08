有台灣精品牛肉麵美稱的滿漢御品，續取得「ITi國際風味最高三星獎」、「亞太十大伴手禮-最高金獎肯定」等國際獎項肯定。從2019年起與「國立故宮博物院」合作，今年為歡慶品牌將迎來十周年，再度攜手故宮，預計於1月10日在台南藍晒圖舉辦一場精彩的食藝特展，展區磅礡設計彷彿穿越古代，一同體驗食藝與工藝的美妙結合。



滿漢御品推出至今邁入近10年，專為0.1%懂享受美食的生活品味家，推出精緻工藝的料理，從2019年起與百週年院慶的「國立故宮博物院」合作，把經典國寶的元素融入飲食設計，每年與故宮推出聯名限定款禮盒，在品嘗頂級美味的同時，也讓更多人看見歷史之美。



▲滿漢御品龍傳百年，台南藍晒圖文創園區開展



此次特展為歡慶滿漢御品即將滿十周年，與故宮迎來百年院慶，不僅呈現滿漢御品與故宮歷年合作的經典成果，更將展出如「清 黑地描金漆龍紋匣」等多款故宮復刻品，將中華飲食文化代表——台灣精品牛肉麵，從故宮國寶文物中汲取創意融入包裝設計，與故宮歷史典雅的美學完美結合，帶來一場視覺與味覺的雙重饗宴。



本次特展中結合玲廊滿藝畫廊之當代藝術家創新作品，呈現各自對龍年寓意的詮釋與創作，同時現場也設計多種沉浸式的觀展互動體驗，讓觀眾在參觀之餘親身感受文化的活力與溫度，透過參與互動遊戲，觀眾可換取限量的特展限定小春聯與紅包袋，將文化的美好帶回家中，現場也設有專區讓觀眾在享受藝術洗禮後，能體驗滿漢御品的絕品美味。



「滿漢御品 龍傳百年」

藝展時間：2025年1月11日(六) ~ 2月16日(日)

藝展地點：台南藍晒圖文創園區

協辦單位：玲廊滿藝畫廊