農曆春節即將到來，各公司的年終獎金也陸續發放，辛苦的大家紛紛準備帶著豐收的喜悅，和家人團聚、迎接新年。這筆年終獎金可是一整年打拚的成果，不僅來之不易，還是應付生活大小開支的重要金援，無論包紅包、添購年貨，還是給自己或家人一份新年禮物，都仰賴這筆錢！因此，千萬要珍惜並妥善運用，絕不能輕易讓它流失。



然而，有一群人知道這時候大家荷包鼓鼓，正虎視眈眈地想辦法把你的錢變成他們的！這些「愛錢的騙子」慣用投資穩賺不賠、利息拿到手軟等話術，引誘你將辛苦賺來的錢交給他們。根據警政署打詐儀表板統計，2024年8月至12月，全民詐騙財損單月均達百億元的驚人數字，只是一念之差，你的年終獎金就可能成為他們的，彷彿《魷魚遊戲》真實上演，令人不得不提高警覺。



牢記5個Don’t 務必捍衛你的財庫

只有你最清楚這筆錢賺得有多辛苦，所以千萬不要輕易讓它離開你。然而詐騙集團也會千方百計地要騙走你的錢，面對各種誘惑，證交所提供一套簡單又實用的「5D反詐原則」，幫助大家有效避開詐騙陷阱。



洗腦神曲+明星助陣 不知不覺你也是防詐達人

首先，陌生來電是常見的詐騙手法之一，不要接聽來路不明的電話，直接把詐諞集團拒於門外。其次，無論是簡訊還是社群訊息中附帶的連結，如果來源不明，絕對不要點擊，以免個人資料被盜。投資陷阱則巧妙運用人性，以穩賺不賠企圖讓你破防，天下沒有白吃的午餐，千萬不要輕信。當你接到莫名其妙的恐嚇威脅時，不需要驚慌，尋求親友協助多放查證，才能避免上當。最後，個人資料不要隨意洩露，讓詐騙集團無處發揮。

怕自己一時記不住？那就給自己一首歌的時間冷靜一下！證交所特別推出反詐神曲《愛錢的騙子》，幫助大家在輕鬆洗腦的旋律中牢記這5D原則。為了提升大家對詐騙的警覺，這首歌的MV除了原唱王彩樺之外，特別邀請拳擊好手林郁婷、羽球名將王齊麟共同拍攝，邀你一起加入「打臉」詐騙集團的行列。



然而詐騙陷阱無處不在，尤其在歲末年終及農曆春節這段時間，年終獎金和紅包錢更是詐騙集團的首要目標。證交所進一步針對這段期間，走進日常生活陪大家一起反詐，與全台近60家咖啡廳、5個大型賣場門市，近20家健身房及線上外送平台合作，無論是聚會點外賣、逛賣場添購年貨，還是到健身房運動，都能看到防詐的貼心提醒，讓你遇到可疑情況，都能記得5D，冷靜地守護你的錢。





讓錢錢多陪你一點時間 不要輕易放棄它

這次的創意宣傳以「給你的錢，一個XX的時間」為主題，在咖啡廳點咖啡時，你會看到「給你的錢，一杯咖啡的時間」，提示你稍作停頓、冷靜思考。到了大型賣場，買年貨時也別忘記「給你的錢，逛個賣場的時間」，避免在過年忙碌中掉以輕心。在健身房的運動過程中，也有「給你的錢，一場健身的時間」，提醒你透過運動讓腦袋清醒，提防潛在的詐騙風險。甚至在線上外送平台也特別置入5D內容，交織成一道反詐的防護罩，提醒你保護你的錢。



除了自己記得5D防詐，也別忘了提醒家中的長輩和親友。他們可能對詐騙手法不太熟悉，特別容易成為詐騙集團的目標，甚至連你包出去的孝親費，都可能因此付諸流水！在咖啡廳、賣場、健身房甚至外送平台看到不妨趁機提醒他們，一起牢記5D原則，冷靜應對，讓詐騙集團無計可施。農曆新年即將到來，只要牢記「5D反詐原則」，並提醒身邊的每一位親友，就能一起增強防詐騙的免疫力，力抗愛錢的騙子，守住大家辛苦一整年賺來的金錢，讓這個春節美滿富足，安心又開心！