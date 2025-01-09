Converse新推出蛇年限定系列，品牌攜手全球代言人王源，以全新視角展現年味元素與現代風格的融合，共啟好運源源新篇章，靈感汲取中華傳統文化符號，將新中華元素與經典年俗意涵巧妙混搭，突破常規界限，以全新姿態打造潮流與舒適兼顧的獨特風格，敢為不同。 王源身著酷帥皮質夾克搭配蛇年運動風連帽上衣，在新年來臨之際展現輕盈活力姿態，搶眼開場。 品牌經典Chuck 70於蛇年靈感加持下全新升級，中華風紅鞋面Chuck 70幫助多樣風格表達，將五行元素融入鮮明色彩，呈現高質感拼接鞋面，滿滿喜慶風，新年一紅到底。
▲品牌代言人王源酷帥皮質夾克搭配運動風連帽上衣，展現輕盈活力姿態
此外，蛇年系列還包括更多經典全新鞋款，助力打造時尚與寓意兼具的高調年味新風，傳達鴻運當頭的美好祝福，全新流星復古運動鞋 Run Star Trainer 採用經典復古紅縫針勾線設計與仿蛇紋鞋面，搭配具有視覺衝擊力的裂紋反毛皮裝飾與舒適的CX發泡鞋墊，打造愜意風格傳遞新年好運; 悠遊All Star (CTAS Cruise) 鞋款也以輕盈活力姿態全新亮相，不同材質拼接的雙拼色緹花鞋面，配備柔軟Ortholite鞋墊，與熠熠生輝仿蛇紋Logo和金屬鏈條相輔相成，以精緻細節提升新年新氣場。
▲經典全新鞋款打造時尚與寓意兼具年味新風
Converse同時推出富含新年特色的服飾系列，王源同款卡其色拼接夾克為新年造型注入個性力量，大膽輪廓與經典新春圖案開啟全新嘗試; 溫暖質感與俐落剪裁相結合的女裝夾克以復古線條勾勒，為都市新年帶來簡約高級的搭配靈感; 除此之外，點綴蛇年圖案的上衣、襯衫、長褲單品亦兼顧溫度與風度，為冬季街頭漫步做好十足準備，也為新年家人團聚提供滿載愛意的多樣選擇。
Converse蛇年限定系列建議零售價為新台幣 1,880 ~ 4,790 元，即日起於Converse全台指定店點發售，如需更多詳情，請瀏覽Converse Taiwan官方Facebook專頁：https://www.facebook.com/ConverseTaiwan，
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