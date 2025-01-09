Converse新推出蛇年限定系列，品牌攜手全球代言人王源，以全新視角展現年味元素與現代風格的融合，共啟好運源源新篇章，靈感汲取中華傳統文化符號，將新中華元素與經典年俗意涵巧妙混搭，突破常規界限，以全新姿態打造潮流與舒適兼顧的獨特風格，敢為不同。 王源身著酷帥皮質夾克搭配蛇年運動風連帽上衣，在新年來臨之際展現輕盈活力姿態，搶眼開場。 品牌經典Chuck 70於蛇年靈感加持下全新升級，中華風紅鞋面Chuck 70幫助多樣風格表達，將五行元素融入鮮明色彩，呈現高質感拼接鞋面，滿滿喜慶風，新年一紅到底。



▲品牌代言人王源酷帥皮質夾克搭配運動風連帽上衣，展現輕盈活力姿態



此外，蛇年系列還包括更多經典全新鞋款，助力打造時尚與寓意兼具的高調年味新風，傳達鴻運當頭的美好祝福，全新流星復古運動鞋 Run Star Trainer 採用經典復古紅縫針勾線設計與仿蛇紋鞋面，搭配具有視覺衝擊力的裂紋反毛皮裝飾與舒適的CX發泡鞋墊，打造愜意風格傳遞新年好運; 悠遊All Star (CTAS Cruise) 鞋款也以輕盈活力姿態全新亮相，不同材質拼接的雙拼色緹花鞋面，配備柔軟Ortholite鞋墊，與熠熠生輝仿蛇紋Logo和金屬鏈條相輔相成，以精緻細節提升新年新氣場。



▲經典全新鞋款打造時尚與寓意兼具年味新風