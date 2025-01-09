IG上超高人氣的日本微型藝術大師田中達也，這次再度來台灣展出，全新「田中達也特展-大師眼中的微型組合」即將於1/10在中正紀念堂開展，粉絲們可欣賞超過160組全新作品、50件立體模型與多媒體創作，本次展覽以生活為靈感，讓粉絲們準時開逛。



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▲▼田中達也特展 微型展 2025中正紀念堂展出 / 寬宏藝術提供、WalkerLand窩客島整理



田中達也特展－大師眼中的微型組合

這次田中達也特展展覽帶來超過160組全新創作，包括近50件立體模型及多媒體呈現，在台灣首次登場。作品從日常生活汲取靈感，如麵包公車、書房巧克力及光碟溜冰場等，還有超可愛作品「壽司買衣服」與壽司一起逛街買新衣，結合幽默與創意，讓粉絲們會心一笑。▲▼田中達也微型展 可愛作品「壽司買衣服」 / 寬宏藝術提供、WalkerLand窩客島整理特別的是，這次展覽不只有平面與立體作品，還加入互動設計，讓粉絲能躺在麵包沙發上、騎著眼鏡自行車，或與壽司角色逛街拍照，直接走進去作品裡。每個作品都展現田中老師以「MITATE MIND」重新解構日常物品的巧思，讓大家成為微型攝影師，本次特展時間自2024/1/10-4/6，粉絲們寒假展覽就先衝。▲田中達也微型展 互動設計 / 寬宏藝術提供、WalkerLand窩客島整理

展覽日期：2025年1月10日（五）至2025年4月6日（日）

展覽地點：中正紀念堂1展廳（台北市中正區中山南路21號）

展覽時間：10:00-17:30（17:00停止售票及入場）

休展日：1/28（除夕）、1/29（初一）、2/28