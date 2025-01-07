吉卜力粉絲要衝了！「Animage雜誌和吉卜力展」海外第一站就在台灣登場，1/8起於台北華山正式開展，這次特展除了有在IG上瘋狂洗版的「吉卜力工作室」6大作品立體打卡點之外，更有讓人感動萬分的Animage雜誌經典作品「機動戰士鋼彈、魔法小天使」等經典回顧，資深動漫迷超有共鳴。



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▲▼Animage雜誌和吉卜力展 華山展覽 吉卜力打卡點推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



Animage雜誌和吉卜力展 展覽資訊

本次「Animage雜誌和吉卜力展」讓愛打卡的IG網美們、和懂看懂收藏的動漫迷同時滿足。展場中帶著粉絲們一步一步了解Animage雜誌、以及吉卜力的誕生，重現當時兩種熱潮「機器人動畫、魔法少女動畫」的經典作品，如「機動戰士鋼彈、魔法小天使」，更還原了動漫迷的房間，擺滿鋼彈收藏、漫畫與動畫，讓人會心一笑。▲▼Animage雜誌和吉卜力展 經典作品力展示 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝在展覽中也可以看到高畑勲和宮﨑駿早期的吉作品，魯邦三世 卡里奧斯特羅城、小麻煩千惠的手稿，還有讓鐵粉們激動的「風之谷」作品更是展出許多立體模型，如娜烏西卡的腐海裝束、腐朽巨神兵、拉普達，與宮﨑駿設計的「Wonder Ship號」，通通讓粉絲拍個夠。▲▼Animage雜誌和吉卜力展 高畑勲和宮﨑駿作品展出 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝要拍、要打卡的，還有多達6大作品的立體場景打卡點，包含「魔女宅急便、楓之谷、龍貓、風之谷」等作品，還原經典的動畫海報場景，如魔女宅急便的櫃檯、毛茸茸的龍貓巴士、撐雨傘的龍貓，粉絲們都能一一走進場景中互動拍照。▲▼Animage雜誌和吉卜力展 吉卜力作品立體打卡點 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝在本次特展中也引進超過500款紀念小物，必搶從日本空運的王蟲絨毛玩偶、天空之城眼鏡收納盒，台灣展場限定推出木質杯墊、啤酒杯和多款生活小物。此外還有實用小物如收納袋、馬克杯、帆布包，鐵粉真的會逛到尖叫。▲▼Animage雜誌和吉卜力展 展場限定周邊小物 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

展出期間：2025年1月8日至4月6日（1月28日除夕休館）

開放時間：10:00-18:00（17:30停止售票入場）

展出地點：華山1914文創園區 東2C、D棟（台北市中正區八德路一段1號）