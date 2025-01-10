懂咖啡的咖啡控一定有喝過的奎士咖啡進駐台北101了！自2022年7月開設首家市府旗艦店以來，迅速成為台北的咖啡界明星。隨著品牌的快速成長，奎士咖啡陸續在台北市中山區、大安區等核心商圈設立據點，而今，奎士咖啡再度突破界限，宣布於1月17日正式進駐台灣地標「台北101購物中心」，以全新定位「美術館級咖啡廳」，攜手打造結合設計、技術與美味的極致咖啡體驗。





台北101店是奎士咖啡的重要里程碑，選址於台北最具代表性的國際化百貨商場及商業大樓，將品牌推向更高層次。新店佔地47.3坪，內部設計由曾為五星級飯店服務的「匯僑設計」精心打造，呈現出如藝廊般的高雅氛圍。咖啡吧台採用6坪環狀大理石設計，為百貨分店中最大，並融入咖啡飄香的意象，搭配優雅流暢的燈條線條，使整體空間既現代又富有藝術感。此外，奎士咖啡特別為此店引進業界領先的Black Eagle Maverick黑鷹咖啡機與自動手沖機，強調以科技提升咖啡製作的精準度與口感，帶給顧客無與倫比的飲用體驗。



在產品規劃上，奎士咖啡台北101店更勝以往，推出期間限定的糕點與輕食，增加多達兩成的選擇，滿足不同顧客的需求。值得一提的是，店內展示專屬台北101購物中心的限定商品，如咖啡杯瓶與禮盒，這些商品如精品展示般擺放於特製展示櫃中，充分凸顯品牌對細節與品質的追求。店內設有84席座位，不僅是奎士咖啡百貨分店中座席數最多的據點，也為顧客提供了舒適且適合長時間停留的環境。奎士咖啡的品牌理念深植於其標誌性的沙漏LOGO之中，象徵時間的流動與等待之美。品牌名稱「CURISTA」結合「顧客」（Customer）與「咖啡師」（Barista），表達顧客與咖啡師間的緊密互動，並傳遞品牌以顧客為中心的價值觀。此外，「CURISTA」在法文中意指「創意」，進一步強調品牌對創新與獨特性的追求，讓每一杯咖啡都成為具有深度與故事的精品。台北101作為全球知名地標，長期以來吸引著來自世界各地的遊客。奎士咖啡選址於此，不僅意味著品牌邁向國際的重要步伐，更為廣大的咖啡愛好者打造了一個全新朝聖地。台北101購物中心B1的嶄新店型，為奎士咖啡提供了展示品牌魅力的黃金舞台，預期將吸引大量本地與國際顧客前來體驗其獨特的空間設計與高品質咖啡。奎士咖啡台北101店的開幕時間與相關活動即將揭曉，品牌計畫推出一系列開幕驚喜活動，勢必引發咖啡迷的高度關注與熱烈討論。不僅如此，奎士咖啡未來將持續以創新理念與精緻服務，為每一位顧客帶來難忘的精品咖啡體驗，並奠定其在國際咖啡界的重要地位。

Curista Coffee 奎士咖啡 台北101店

電話：(02) 8101-7652

地址：台北市信義區信義路5段7號B1

進駐：2025年1月17日