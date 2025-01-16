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酒友喝到不想走！五層樓西門町酒吧「Echo Chamber Club 無心戒酒互助會同溫層俱樂部」，調酒餐點選擇爆炸多。

2025年菜外帶 台北酒吧 西門町 美食 無心戒酒互助會同溫層俱樂部
2025-01-16 21:41:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

「Echo Chamber Club 無心戒酒互助會同溫層俱樂部」為獨棟五層樓的台北西門町酒吧，每一層樓都有不同的風格和規劃，並且會不定期舉辦活動。除了調酒之外，還有各式各樣的餐點，包含前菜、滷味、烤物、主食應有盡有，不論是單純想來小酌、或是想找家西門町餐廳溫飽都很適合。

▲▼ Echo Chamber Club 無心戒酒互助會同溫層俱樂部為超人氣的台北西門町酒吧/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「Echo Chamber Club 無心戒酒互助會同溫層俱樂部」自捷運西門町站6號出口步行兩分鐘即可抵達，一樓空間走科幻風格、沒有設立低消；二至五樓的座位區則有低消限制，平日每人400元，假日600元，並且受理訂位。調酒選擇多元，光Draft Cocktail就近20種，而「酩酊嫣紅」是必點的經典調酒。以茶具代酒杯，後方插著一把印有「無⼼戒酒」白字黑底的扇子，登場伴隨著乾冰效果，喜歡浮誇風格的調酒愛好者絕對不能錯過。

▲▼ Echo Chamber Club 無心戒酒互助會同溫層俱樂部的調酒選擇多元且浮誇/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝


有別於大部分台北酒吧，「Echo Chamber Club 無心戒酒互助會同溫層俱樂部」的餐點和調酒一樣豐富，串串蘿蔔糕、松露烘蛋佐蒜味美乃滋、無心戒酒牛肉麵都相當受歡迎，另外還有泰奶控一定會喜歡泰奶布丁調酒冰；不論是想獨自找家西門町酒吧沈澱，抑或想找志同道人的酒友尋歡，都能來「Echo Chamber Club 無心戒酒互助會同溫層俱樂部」chill一晚。

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▲▼ Echo Chamber Club 無心戒酒互助會同溫層俱樂部餐點選擇同樣豐富，牛肉麵尤其受歡迎/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

 

Echo Chamber Club 無心戒酒互助會同溫層俱樂部資訊

地址：台北市萬華區成都路27巷4號
電話：02-2370-7777

 

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