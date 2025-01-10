康寧餐具迎接2025年的春節檔期，推出「蛇舞春風迎新年」迎新活動，自即日起至3月3日在全台百貨專櫃舉行，為期近兩個月，是品牌歷來最長的一次檔期。不僅主打新品鍋具「晶磁透明鍋」，還推出人氣IP商品「小熊維尼餐盤」及「SNOOPY保溫杯」的新花色，並搭配多重優惠活動，包括買一送一、滿額贈禮及超值折扣，讓消費者感受年節期間耳目一新的餐廚用品體驗。



▲用新餐具圍爐才開心！康寧餐具春節檔期「蛇舞春風迎新年」優惠搶先看 / 康寧餐具提供、WalkerLand窩客島整理



康寧餐具本次活動的核心亮點為2025年度重磅新品「晶磁透明鍋」。這款經歷三年研發的鍋具，以太空科技超耐熱玻璃陶瓷材質為基礎，並新增導磁功能，可適用於IH爐及電磁爐，完美契合現代廚房需求。它不僅耐高溫達900度，還能承受瞬間冷熱溫差高達550度，是集實用與美觀於一身的創新鍋具。活動期間，「晶磁透明鍋4.1L」推出限時早鳥優惠，原價4,880元，特價2,999元，並附贈價值1,330元的「SNAPWARE鈦輕量不沾平煎鍋」。此外，經典的「晶華鍋」也祭出雙鍋組合1.2L與3.8L的超值方案，原價6,360元，現僅售1,888元，還額外贈送Pyrex耐熱湯匙，為年節大菜備餐提供全方位支持。



▲「晶磁透明鍋」這款經歷三年研發的鍋具，以太空科技超耐熱玻璃陶瓷材質為基礎 / 康寧餐具提供、WalkerLand窩客島整理

康寧餐具此次春節活動中，人氣IP商品再掀熱潮。「小熊維尼 開心農場」系列餐盤以五彩繽紛的設計，呈現餐桌上的歡樂氛圍，共推出九款造型，包括各尺寸的平盤、深盤及碗具，售價從490元至800元不等。購買該系列餐盤的消費者，還能獲贈「小熊維尼 復刻黑白」系列同款盤型，活動限定期間內更能參與CORELLE經典「純白系列餐盤」的組合優惠，任選三件最低只需666元，輕鬆升級年節餐桌。▲「小熊維尼 開心農場」系列餐盤以五彩繽紛的設計，呈現餐桌上的歡樂氛圍 / 康寧餐具提供、WalkerLand窩客島整理此外，「SNOOPY海灘假期」系列保溫杯瓶也以全新花色吸引目光。該系列商品採用鋅動輕瓷內層與304不鏽鋼材質，不僅具備抗菌特性，還通過耐刮耐磨測試，為消費者提供高品質使用體驗。本次活動中，該系列三款新品與其他花色如「復刻黑白」、「露營趣」共同推出買一送一優惠，加碼贈送BH長柄杯刷兩支，滿足不同需求的使用場合。▲「SNOOPY海灘假期」系列保溫杯瓶也以全新花色吸引目光 / 康寧餐具提供、WalkerLand窩客島整理除了新品折扣與買一送一方案，康寧餐具也準備了多層次的滿額贈禮方案。單筆消費滿1,680元可獲贈不鏽鋼刨絲器四件組；滿3,800元則送廚房不沾刀具六件組，價值1,380元；消費達6,800元更能獲得SNAPWARE鈦輕量不沾平煎鍋24cm，總價值超過千元。這些贈品不僅實用，更為春節烹飪增添便利，吸引眾多消費者搶購。康寧餐具在今年春節檔期不僅強調產品創新，更結合實用性與趣味性，從鍋具到餐盤，甚至保溫杯，全面升級消費者的居家廚房體驗。此次「蛇舞春風迎新年」活動，為期將近兩個月，是一次結合實惠與創意的購物盛會，無論是自用或送禮，皆是不可錯過的好機會。把握春節前夕，為家中的餐廚用品煥然一新，迎接一個充滿幸福滋味的新年。▲康寧餐具2025春節檔期優惠 新品折扣 / 康寧餐具提供、WalkerLand窩客島整理

康寧餐具2025春節檔期優惠 新品折扣

晶磁透明鍋4.1L

原價：4,880元

特惠價：2,999元（61折）

贈品：SNAPWARE鈦輕量不沾平煎鍋28cm（價值1,330元）



晶華鍋雙鍋組（1.2L+3.8L）

原價：6,360元

特惠價：1,888元（29折）

贈品：Pyrex耐熱湯匙（價值450元）



餐盤系列優惠

小熊維尼 開心農場系列

買一送一：贈「小熊維尼 復刻黑白」系列同款盤型



CORELLE純白系列餐盤

原價310元~460元，任選3件666元

原價480元~610元，任選3件888元

原價630元~790元，任選3件1,080元



保溫杯瓶系列優惠

SNOOPY保溫杯瓶（海灘假期/復刻黑白/露營趣三花色）

買一送一：三花色品項可任選，價低者為贈品

加贈：BH長柄杯刷2支（市價480元）



滿額贈禮

單筆消費滿 1,680元

贈品：掌廚可樂膳無印多功能不鏽鋼刨絲器4件組（市價300元）

單筆消費滿 3,800元

贈品：掌廚可樂膳無印廚房不沾刀具6件組（市價1,380元）

單筆消費滿 6,800元

贈品：SNAPWARE鈦輕量不沾平煎鍋24cm（市價1,080元）