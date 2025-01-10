樂扣樂扣在台灣市場再創里程碑，正式於林口三井OUTLET二館開設北北基首家OUTLET門市，象徵品牌實現北中南三井OUTLET完整通路佈局。以體驗為核心的全新門市，結合時尚精品的空間設計，讓購物不僅是消費行為，更是一場探索優雅生活的旅程。此次開幕適逢25週年與農曆金蛇年，樂扣樂扣特別於1月4日至2月2日期間推出五大新春好禮方案，涵蓋限定保鮮盒、環保鍋具與隨行杯等超值優惠，為消費者帶來實用與美感兼具的選擇。



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▲樂扣林口三井OUTLET二館開設北北基首家OUTLET門市 / 樂扣樂扣提供、WalkerLand窩客島整理



林口三井OUTLET二館的新門市採用暖色原木與白色鐵架層架為主要空間設計，營造出極簡時尚與舒適溫暖的氛圍，進一步凸顯樂扣樂扣家用品的精品定位。同時，新門市主推可微波便當盒、粉彩系煎鍋與湯鍋等產品，滿足都會消費者對便利與設計感的需求。該門市擁有比街邊店或一般賣場更完整的產品展示空間，涵蓋保鮮盒、環保杯瓶、鍋具與廚房小家電等多元商品線，讓消費者可一次購足日常所需，同時感受生活美學的愉悅體驗。



▲林口三井OUTLET二館的新門市採用暖色原木與白色鐵架層架為主要空間設計 / 樂扣樂扣提供、WalkerLand窩客島整理

並且為迎接金蛇年與慶祝25週年，樂扣樂扣於活動期間推出五大新春優惠方案，吸引大批消費者搶購。其中最受矚目的是「藍莓慕斯耐熱玻璃保鮮盒」系列，活動價最低299元起，且全系列商品可享買一送一優惠。這款保鮮盒採用硼矽酸耐熱玻璃製成，具備耐熱衝擊強度，可在冷凍-20℃至氣炸400℃的環境中使用，成為現代家庭的最佳收納選擇。試營運期間，1040ml萬用規格已創下單月銷售超過1,000組的佳績。▲最受矚目的是「藍莓慕斯耐熱玻璃保鮮盒」系列，活動價最低299元起 / 樂扣樂扣提供、WalkerLand窩客島整理另一亮點為全新推出的「ECO BLUE鍛造陶瓷不沾IH鍋」，活動期間雙鍋特價1,999元，折扣近七折。這款鍋具以100%循環再生鋁製成，節能環保，同時具備韓國KFCC無毒陶瓷不沾塗層，安全健康，適用於各式爐具。品牌還推出多款秋冬新品隨行杯，包括限量門市獨賣款，價格全面五折起，吸引消費者搶購。此外，活動期間更提供鍋具舊換新65折優惠，以及加入LINE官方帳號參加抽獎，有機會獲得購物金或折價券，為新年購物增添更多驚喜與樂趣。▲秋冬新品與門市獨賣款隨行杯五折起 / 樂扣樂扣提供、WalkerLand窩客島整理

樂扣樂扣林口三井OUTLET二館開幕期間的五大新春好禮活動優惠

25週年限定保鮮盒買一送一

商品名稱：「藍莓慕斯耐熱玻璃保鮮盒」

規格：520ml、640ml、800ml、1040ml、1520ml五款尺寸

售價：299元至599元

活動內容：任選兩款保鮮盒即享買一送一，贈送品項以價格較低者計算。



ECO BLUE陶瓷不沾IH鍋雙鍋特價

商品內容：28cm平煎鍋搭配30cm炒鍋，或28cm炒鍋搭配30cm平煎鍋

原價：2,858元或2,868元

活動價：1,999元（折扣近七折）

特點：100%循環再生鋁製成，具無毒陶瓷不沾塗層，輕巧耐用且節能環保。



秋冬新品與門市獨賣款隨行杯五折起

推薦商品：

「跳跳奶蓋彈蓋不鏽鋼咖啡杯」550ml，原價1,319元，特價799元

「綿綿奶蓋不鏽鋼吸管隨行杯」500ml，原價1,489元，特價799元

林口門市獨賣款「都會生活隨行保溫杯」600ml，原價1,209元，特價599元

特點：醫療級316不鏽鋼材質，保溫與保冷效果佳，設計兼具美觀與實用。



鍋具舊換新優惠

活動內容：憑舊鍋購買新鍋可享原價65折優惠

限制：舊鍋與新鍋無品項或型號限制，全面適用。



加入LINE官方帳號抽獎活動

活動方式：加入LINE官方帳號即可參加抽獎

獎項內容：

財運臨門獎：5折折價券

年年好運獎：100元購物金

新年快樂獎：50元購物金

恭喜發財獎：5元歡樂購物金

使用方式：購物金可於現場消費直接折抵，詳細規定依門市公告為準。