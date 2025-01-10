抹茶控要吃小七新品！韓國超商熱賣甜點「延世生乳包」，自從獨家來台在小七開賣後，便成為小七甜點櫃上的暢銷，近期更是因為黑白大廚中黑手黨超商版提拉米蘇再度爆紅。這次，台灣小七睽違多時再度引進新口味「抹茶生乳包」，於即日起在全台7-ELEVEN重磅登場，再掀超商甜點打卡話題。



▲▼小七抹茶甜點推薦 延世大學抹茶生乳包/ SUNFRIEND MOUTH 提供、WalkerLand窩客島整理



延世大學抹茶生乳包

使用韓國百年名校延世大學牧場出產的牛乳製作「延世生乳包系列」，在韓國銷量已突破七千萬顆。這次引進的抹茶生乳包，將招牌細膩滑順的奶香與濃郁微苦的抹茶完美結合，帶來層次豐富口感。外層麵包不同於原味，以黑色鬆軟麵包為主體，黑綠配色更是引領下午茶潮流。▲▼延世大學抹茶生乳包只在小七獨家限定/ SUNFRIEND MOUTH 提供、WalkerLand窩客島整理延世生乳包系列現已有三種口味在全台7-ELEVEN販售，包括經典的牛奶原味、濃郁可可，以及最新的抹茶口味。無論是作為日常點心還是伴手禮，這款甜點都能滿足大家的期待。更令人心動的是，即日起至1月21日，購買「延世抹茶生乳包」可享第二件79折優惠，輕鬆一次帶回多種口味，與親友一同分享幸福滋味。推薦閱讀：▲▼小七甜點延世大學生乳包有三個口味/ SUNFRIEND MOUTH 提供、WalkerLand窩客島整理

販售通路：全台 7-ELEVEN 門市

優惠活動：第二件79折（原價 NT$135/件）

活動期間：即日起至2025年1月21日止