不管是跟三五好友相約談心聊是非，或是一個人帶著筆電或一本書，咖啡廳都是大家熱愛的選擇，在輕緩的音樂、咖啡豆研磨聲中，點上一杯咖啡、一碟點心，就可以享受一段舒適寧靜的時光；每個跑咖人都一定有自己愛的咖啡廳名單，窩客島收集10家燈光美氣氛佳的咖啡廳，咖啡香醇、空間布置用心，好吃又好拍的餐點當然也是必不可少，推薦給愛跑咖的你，快把這篇納入口袋名單吧 !

三位好友在墨爾本結識的好友，開啟OZ Cafe & Bistro之鑰

“OZ”是澳洲的簡稱，也是三位合夥人“OA” “ZOE” “ZACK” 的名字，OZ的故事就從這裡開始，三個在墨爾本working holiday相識的好朋友，各自在不同的的咖啡廳、餐廳工作，但只要有時間，就會一起到處去嘗試各種不同的餐館，從法式義式到澳式，從餐廳咖啡廳到酒館，見識到了多元又豐富的餐飲文化，於是把這餐飲文化帶回台灣，OZ Cafe & Bistro雛型就默默地在大家心裡萌了芽。



▲不論飲品甜點或主餐都能滿足饕客味蕾



OZ Cafe & Bistro

地址 : 台北市信義區吳興街345號

電話 : 02 2723 9120

咖啡弄 Coffee Alley限量冰滴咖啡，征服咖啡愛好者的心

以高品質的咖啡、鬆餅、三明治和精緻主餐聞名，適合朋友聚會或一人放鬆時光，招牌鬆餅採用全脂牛奶、新鮮雞蛋和砂糖製作，口感外脆內軟，搭配鮮奶油或水果，風味絕佳，限量供應的冰滴咖啡則以濃郁的風味征服了咖啡愛好者的心。此外，三明治、義大利麵和咖哩飯等主餐也獲得一致好評，滿足多樣化需求，無論是站前店的繁華便利、敦化店的優雅巷弄，還是士林店的鄰里氛圍，每家分店都有獨特魅力，對於喜愛高CP值餐點，與愜意環境的顧客來說，是非常值得到訪。



▲咖啡、鬆餅、三明治和精緻主餐，適合朋友聚會或獨處放鬆

同名電影等一個人咖啡，讓視覺、聽覺、味覺都沉浸在氛圍裡

地址 : 台北市大安區敦化南路一段187巷42號2樓電話 : 02-2711-1910地址 : 台北市士林區中正路253號2樓電話 : 02-2888-3322地址 : 台北市中正區館前路18號2樓電話 : 02-2388-3000地址 : 台北市北投區致遠一路二段127號電話 : 02-2823-8611

因拍攝同名電影而出名的等一個人咖啡本店，完整保留電影裡的裝潢風格跟擺設，不只有名稱趣味符合小說意境的特調咖啡，也有許多美味的輕食點心，讓視覺、聽覺、味覺都讓人沉浸在電影氛圍裡。



▲等一個人咖啡完整保留電影裡的裝潢風格跟擺設



等一個人咖啡

地址 : 台北市文山區一壽街44巷1號

電話 : 02 2936 0596

Thirsty紳士亭獨一無二雪藏咖啡奶蓋，層次分明回味無窮

創立於2020年的Thirsty紳士亭，秉持著「用心，做到最好」的理念，嚴選來自世界各地的優質咖啡豆，研發出獨一無二的雪藏咖啡奶蓋，成為品牌的靈魂所在，以綿密的質感與微甜的奶香，完美融合在冰咖啡之上。當奶蓋遇上咖啡，從口感上層的輕柔，到中層的香濃，再到底層咖啡的回甘，一口喝下層次分明，讓人回味無窮。未來，也將繼續以天然健康的食材，結合紳士般的優雅堅持，為每位顧客奉上最高品質的咖啡，讓懂得享受的您在解渴之餘，也能細細品味每一口的美妙滋味！



▲獨一無二的雪藏咖啡奶蓋成為品牌的靈魂所在

Thirsty紳士亭

地址 : 台中市南屯區黎明路二段287號

電話 : 04-2254-1311

聊療貓吧療癒共學咖啡廳，各式課程都讓身心靈得到療癒

有沒有想過去了一間咖啡廳就能讓你心情不鬱卒呢？位於台中大里的聊療貓Bar，是一間結合咖啡、貓咪，與身心靈療癒的新型態療癒空間，店內以木質調溫暖色系為主，六隻個性迥異的店貓，總是時不時的在客人周圍展現超萌的姿態，心靈在不知不覺中就被治癒了。除此之外，並與催眠、紫微、頌缽、精油、塔羅、手作、情緒療癒及美式整復等老師合作，讓身、心、靈都得到療癒服務。在這裡，你總會找到一種適合你自己的療癒服務，不知道要聊什麼嗎？不如來聊療貓吧！



▲結合咖啡、貓咪，與身心靈療癒的新型態療癒空間



聊療貓吧

地址 : 台中市大里區塗城路511號

電話 : 0978 286 619

職人精神用心準備的咖啡，In-Lane內向咖啡館

2010年初夏原本隱身在巷弄的店面搬遷至目前店址，有了現在的“內向咖啡館”，迄今也已過14年，內向創店初衷是希望將精品咖啡生活化，以職人精神用心準備每一杯咖啡致力於推廣精品咖啡文化，期許來到店內的每位顧客都能用最簡單、輕鬆的心境角度來品味這一杯－「日常咖啡」－Speciality Coffee in our life！



▲用最簡單、輕鬆的心境品味這一杯－日常咖啡

分享溫暖品味日常，暖日常warmdaily

地址 : 高雄市前金區市中一路268號電話 : 07-241-1165

座落在屏東市的老宅咖啡甜點選物店，嚴選咖啡工作室或咖啡廳的咖啡豆，給顧客多些選擇，鍋煮奶茶使用老爹鮮奶與阿薩姆茶葉慢火加熱，就連氣泡飲也是主廚用心熬煮的果醬調配，希望給顧客品嚐到天然的食材！招牌甜點戚風蛋糕，用茶來做蛋糕體，內餡搭配當季水果，配上日本鮮奶油清爽中帶著台灣當季水果香，巴斯克乳酪蛋糕使用北海道乳酪，帶著濃郁的乳香及綿密的口感，暖日常的甜點其實很家常，我們使用最基本的甜點素材，帶給顧客最簡單的美味！



▲屏東老宅咖啡甜點選物店給顧客最簡單的美味



暖日常

地址 : 屏東縣屏東市忠孝路161號

電話 : 0986 629 056