巧克力界愛馬仕！日本 Mister Donut 再度攜手比利時皇家御用巧克力大師「Pierre Marcolini」，共同推出全新聯名甜品系列。這次的合作以「misdo meets PIERRE MARCOLINI」為名，將於即日起正式登場，共有5款精心設計的甜甜圈，結合經典與創新，重新詮釋巧克力的極致風味。



▲▼ 巧克力界愛馬仕！日本 Mister Donut新品「misdo meets PIERRE MARCOLINI」即日起登場 / ミスタードーナツ、Pierre Marcolini 提供、WalkerLand窩客島整理



日本 Mister Donut x PIERRE MARCOLINI 比利時巧克力甜甜圈

日本 Mister Donut 再度推出聯名新品！因適逢品牌50週年，本次攜手巧克力界愛馬仕品牌「PIERRE MARCOLINI」，推出紀念款口味。包含濃厚的「濃厚黑巧克力甜甜圈」、香氣馥郁的「榛果巧克力甜甜圈」搭配特製甘納許，展現了Pierre Marcolini的招牌風格。推薦閱讀： 日本全家「草莓季 2025」真的有草莓！新品「草莓可麗餅、草莓三明治」絕對必吃。 ▲▼ 日本 Mister Donut 攜手巧克力界愛馬仕品牌「PIERRE MARCOLINI」推出聯名新品 / ミスタードーナツ 提供、WalkerLand窩客島整理而「覆盆子巧克力歐菲香」與「綿密巧克力歐菲香」則以米粉與全麥麵粉調製麵團，保留了甜甜圈濕潤綿密的獨特口感。「杏仁巧克力夾心派」則完美結合了酥脆外皮與濃郁內餡，層次豐富且令人難以抗拒。如果大家準備去日本，不妨走進Mister Donut，讓味蕾來一場無與倫比的巧克力冒險。▲▼ 如果大家準備去日本，不妨走進Mister Donut 體驗這次的聯名新品 / ミスタードーナツ 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​

販售時間：1/10 至2月下旬

販售價錢：

濃厚黑巧克力甜甜圈／內用 ¥352、外帶 ¥345

榛果巧克力甜甜圈／內用 ¥352、外帶 ¥345

杏仁巧克力夾心派／內用 ¥374、外帶 ¥367

覆盆子巧克力歐菲香、綿密巧克力歐菲香／內用 ¥297、外帶 ¥291