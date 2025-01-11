隨著小龍年即將到來，除夕夜的團圓飯準備不再是媽媽們的煩惱。王品集團旗下四大中餐品牌「享鴨 烤鴨與中華料理」、「莆田 Putien」、「丰禾 台味風格料理」及「朝粥幫 砂鍋粥與中華料理」，精心推出多款熱年菜套餐，包括「享樂團圓百味宴」、「福躍龍門星饗宴」、「禾氣滿堂台味宴」及「金龍歡聚品鮮宴」，售價從5,888元起。這些套餐即日起在 inline 平台開放預購，全台門店同步開放，並將於2025年1月28日除夕當天現做現取。為增添年節氣氛，首30組到店取餐的顧客還能獲贈金蘭聯名禮盒，內含筷子組及榮獲大獎的金蘭鼓舌醬油。



▲王品2025中餐年菜搶先訂！1/28除夕當天現做現取年菜5,888元起 / 王品提供、WalkerLand窩客島整理



其中，「享鴨」的「享樂團圓百味宴」以櫻桃片皮烤鴨為招牌，搭配主廚特製的甘甜鹹香醬油蘸水，為經典烤鴨增添全新風味。這套9道菜品還包括鎮江享味京都排、蔘鬚酒浸大白蝦等，適合8至10人共享，售價7,688元。金蘭醬油成為這次合作的亮點，為每一道料理注入傳統中華料理的精髓。



此外，「丰禾」推出的「禾氣滿堂台味宴」則主打鴻運椒鹽大元蹄，採用金蘭釀造醬油滷製後高溫油炸，讓外皮酥脆且肉質Q彈，香氣濃郁。其他菜品如丰禾開運起家雞、富貴糖醋彩鱸魚及御品精燉佛跳牆，總計9道佳餚，適合8至10人，售價6,888元。



▲王品集團旗下四大中餐品牌精心推出多款熱年菜套餐 / 王品提供、WalkerLand窩客島整理

而擁有新加坡米其林一星榮譽的「莆田」推出「福躍龍門星饗宴」，以龍騰盛饌海陸盆菜作為聯名菜品，內含整隻龍蝦、鮑魚、干貝等頂級食材，搭配12小時精熬湯底，口感濃郁豐富。年菜套餐共8道菜品，適合6至8人，售價6,588元。適合小家庭的「朝粥幫」則推出「金龍歡聚品鮮宴」，招牌朝粥秘製鼓油雞以金蘭鼓舌醬油調製黃金比例醬汁，使肉質滑嫩，色澤誘人。這套6道菜品中還包括金龍龍蝦饗米脆、迎春當紅梅汁魚等，適合5至6人享用，售價5,888元。最後，根據內政部最新統計數據，台灣家庭平均人數已降至2.48人，顯示家庭規模日益縮小。王品中餐品牌因應此趨勢，特別推出小型年菜套餐與單品選擇，例如「享鴨」的櫻桃片皮烤鴨&花雕十寶鴨圍爐組合，售價1,988元。「莆田」及「丰禾」則提供龍騰盛饌海陸盆菜及傳香櫻花蝦米糕等小份量組合，滿足不同家庭的需求。「朝粥幫」亦推出適合祭拜用途的三牲組，讓消費者在傳統儀式中省時省力。▲王品2025年菜1/28除夕當天現做現取年菜5,888元起。 / 王品提供、WalkerLand窩客島整理

王品中餐2025年菜 特色及售價

享鴨：櫻桃片皮烤鴨、鎮江享味京都排、蔘鬚酒浸大白蝦，共9道菜，適合8-10人，售價7,688元。

莆田：龍騰盛饌海陸盆菜、鮮品蒜蓉蒸鱸魚、御品醬燒豬肋排，共8道菜，適合6-8人，售價6,588元。

丰禾：鴻運椒鹽大元蹄、丰禾開運起家雞、御品精燉佛跳牆，共9道菜，適合8-10人，售價6,888元。

朝粥幫：朝粥秘製鼓油雞、金龍龍蝦饗米脆、迎春當紅梅汁魚，共6道菜，適合5-6人，售價5,888元。



首購贈禮

除夕當天首30組到店取餐顧客可獲贈金蘭聯名禮盒，內含筷子組及金蘭鼓舌醬油。



王品中餐2025年菜訂購需知

預購時間：即日起至2025年1月28日（除夕當天）。

取餐方式：除夕當天現做現取，需於門店取餐。

預購平台：

在線上平台 inline 預購。

全台門店同步開放預購。