民藝品愛好者來鳥取旅遊一定要來「たくみ珈琲店」，這間結合鳥取民藝品的咖啡館位於鳥取車站周邊熱鬧的商店街上，不僅可以買得到當地民藝家製作的生活用品和藝術品，這裡的桌椅至下午茶套餐器皿亦一律選用當地的民藝品，讓實用的鳥取民藝品貼合大眾的日常生活。



▲▼たくみ珈琲店是結合鳥取民藝的咖啡館，鄰近鳥取車站/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「たくみ珈琲店」下午茶套餐2200日圓，共有8道甜品，食器皿皆是出自山陰山陽民藝家，甜點則是以鳥取當地食材製作，抑或源自鳥取知名甜點店家，像採訪當日便是「寶月堂」的MOCHI cube 、「大江之郷自然牧場」的可麗露、自家烘焙的咖啡果凍等；飲品可選擇咖啡或紅茶，並於用餐期間可以續杯一次。▲▼たくみ珈琲店共有8道甜品，每份2200日圓/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝有別於大部分的鳥取咖啡廳，「たくみ珈琲店」將當地食材與民藝創作家的器皿結合，不只是協助銷售各式作品，也讓大家能在此直接感受器皿獨一無二的魅力和溫度、讓別具美感、質感與特色的民藝品不僅是裝飾，更能融入大眾的日常生活；對鳥取民藝品有興趣的日本旅遊愛好者，一定要來「たくみ珈琲店」深刻感受。推薦閱讀： 限定五円御守！鳥取人求財運都來「宇倍神社」，第一座被印上紙鈔的日本神社。

▲たくみ珈琲店/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

たくみ珈琲店資訊

地址：鳥取県鳥取市栄町606まるもビル1F

電話：0857-51-1178