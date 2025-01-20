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讓民藝品走入日常！結合鳥取民藝的咖啡館「たくみ珈琲店」，下午茶套餐必吃。

2025年菜外帶 日本 たくみ珈琲店 鳥取美食
2025-01-20 19:05:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

民藝品愛好者來鳥取旅遊一定要來「たくみ珈琲店」，這間結合鳥取民藝品的咖啡館位於鳥取車站周邊熱鬧的商店街上，不僅可以買得到當地民藝家製作的生活用品和藝術品，這裡的桌椅至下午茶套餐器皿亦一律選用當地的民藝品，讓實用的鳥取民藝品貼合大眾的日常生活。

▲▼たくみ珈琲店是結合鳥取民藝的咖啡館，鄰近鳥取車站/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「たくみ珈琲店」下午茶套餐2200日圓，共有8道甜品，食器皿皆是出自山陰山陽民藝家，甜點則是以鳥取當地食材製作，抑或源自鳥取知名甜點店家，像採訪當日便是「寶月堂」的MOCHI cube 、「大江之郷自然牧場」的可麗露、自家烘焙的咖啡果凍等；飲品可選擇咖啡或紅茶，並於用餐期間可以續杯一次。

▲▼たくみ珈琲店共有8道甜品，每份2200日圓/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝


有別於大部分的鳥取咖啡廳，「たくみ珈琲店」將當地食材與民藝創作家的器皿結合，不只是協助銷售各式作品，也讓大家能在此直接感受器皿獨一無二的魅力和溫度、讓別具美感、質感與特色的民藝品不僅是裝飾，更能融入大眾的日常生活；對鳥取民藝品有興趣的日本旅遊愛好者，一定要來「たくみ珈琲店」深刻感受。

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▲たくみ珈琲店/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

 

たくみ珈琲店資訊

地址：鳥取県鳥取市栄町606まるもビル1F
電話：0857-51-1178

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