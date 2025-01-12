是不是要過年了、是不是要約親朋好友喝一杯了，就是要在過年一家人聚在一起的時候，好好痛快的喝一杯。海尼根看見需求，也知道啤酒控的需要，特別攜手知名家用品品牌樂扣樂扣，推出多款兼具實用與質感的周邊商品，讓消費者在新年期間和朋友喝一杯的同時，還是好拿好禮、搶機票。



▲海尼根2025新春集點活動 / 海尼根提供、WalkerLand窩客島整理



海尼根與樂扣樂扣的合作，主打「質感星生活」的概念，推出包括不銹鋼隨行杯、極鮮保鮮盒與玻璃保鮮盒等實用產品，皆可透過集點活動輕鬆獲得。從2025年1月8日至2月4日，消費者於7-ELEVEN購買海尼根罐裝系列產品，每罐即可累積一點，集滿不同點數可兌換多種實用好禮。小至330ml星銀啤酒，大至七入組玻璃保鮮盒，滿足日常所需。此次活動各贈品皆限量，包含不銹鋼隨行杯僅有1,500個，玻璃保鮮盒則僅限300組，搶先行動才能將質感好禮帶回家。



▲海尼根與樂扣樂扣的合作，主打「質感星生活」的概念，推出包括不銹鋼隨行杯、極鮮保鮮盒與玻璃保鮮盒 / 海尼根提供、WalkerLand窩客島整理

同時，為了增添新年的節慶氛圍，虎牌啤酒加碼推出「喝啤酒抽新加坡機票」的限時活動。自2025年1月6日至2月4日，消費者只需於指定通路購買虎牌啤酒全系列產品，單筆消費滿159元並掃描發票，即有機會抽中雙人來回新加坡機票，讓年後的旅行夢想成真。作為Tiger Beer的誕生地，新加坡不僅是亞洲啤酒的發源地，更以其多元文化與街頭風情著稱。透過此活動，消費者能親身體驗最道地的星國文化，並享受一場別具意義的旅程。▲虎牌啤酒2025新春活動 / 海尼根提供、WalkerLand窩客島整理

海尼根2025新春集點活動

活動期間：2025年1月8日至2025年2月4日。

集點方式：於7-ELEVEN購買海尼根罐裝系列，每罐可累積1點。

兌換商品與所需點數：

集10點，可兌換330ml海尼根星銀啤酒1罐，建議售價為49元，數量不限。

集20點，可兌換樂扣樂扣極鮮保鮮盒330ml二入組，建議售價為245元，限量5,000組。

集60點，可兌換不銹鋼隨行杯540ml，建議售價為1,119元，限量1,500個。

集150點，可兌換樂扣樂扣玻璃保鮮盒七入組，建議售價為2,480元，限量300組。

兌換地點：限7-ELEVEN統一超商門市，需透過OPEN POINT系統完成點數累積及兌換。

注意事項：商品限量供應，兌換順序依實際庫存為準，活動兌換期限至2025年2月4日止，逾期無法兌換。



虎牌啤酒2025新春活動

活動期間：2025年1月6日至2025年2月4日。

活動方式：購買虎牌啤酒全系列產品，消費滿159元可參與抽獎活動。

活動獎項：

獎品為新加坡雙人來回機票，以旅遊券形式兌換，共限量3組。

參與通路：7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OK便利商店，以及量販店、超市、菸酒專賣店等。

活動參加方式：

單筆消費滿159元後，掃描發票上的QR Code完成登錄，即可參加抽獎。

注意事項：詳細活動辦法可參閱官方活動頁面或至虎牌啤酒官方社群查詢。