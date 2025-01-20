蛇年好運通通蛇過來！準備好迎接新年了嗎？除了年夜飯和紅包，大掃除絕對是每個家庭迎接新年的重要任務，乾淨明亮的廚房和晶亮的碗盤，用煥然一新的整潔迎接農曆新年！有了「它」，保證掃除絕不是難事！





易洗樂洗潔精就是你的清潔秘密武器！無論是大掃除還是處理家庭聚餐的各式碗盤，都可以讓你快速搞定油膩餐具和難纏污漬，迅速瓦解髒污的秘密原來是台酒生技獨家的啤酒花配方！不只油污輕鬆抹除，還溫和不刺激～一舉瓦解頑固污漬！





易洗樂洗潔精的日常魅力，洗碗不咬手清潔也能優雅輕鬆！

結束年夜飯後要面對的就是一堆的鍋碗瓢盆，又怕長時間清潔雙手乾裂，想有效率又能安心清潔，只要有易洗樂洗潔精，這些煩惱通通拋到腦後～通過美國FDA認證實驗室低敏驗證的溫和配方，專為呵護肌膚設計，洗後雙手依舊柔嫩，連敏感肌的人都能放心使用！而且只要清水快速沖洗就清潔溜溜，不易殘留，讓你輕鬆保持優雅、清洗不費力！









而且你會發現，它不只適合洗鍋具和碗盤，連小朋友的玩具也能輕鬆搞定！時刻陪伴小孩的玩偶也需要好好清潔，才不會因為藏匿的污漬而成為健康隱憂！易洗樂的高效多工處理，讓你大掃除時直接事半功倍～畢竟平常都這麼忙碌了，掃除當然要快速搞定才能安心迎接悠哉的假期！





守護全家健康，洗得乾淨也安心

過年聚餐，家人的健康當然是首要！易洗樂洗潔精特別選用99%大地友善成分，經SGS檢驗無添加螢光劑、漂白劑、三氯沙及環境賀爾蒙壬基酚等有害化學物質。不管是清洗孩子的奶瓶，還是招待客人的茶具，都能安心使用，為家人打造全方位的健康保護。它讓清潔成為一種享受，洗完後家裡乾淨透亮，心情也跟著煥然一新。看著閃閃發亮的餐具和乾淨整潔的廚房，誰說清潔不能帶來小確幸？







「蛇舞新春」一起迎接清爽新年！

易洗樂洗潔精以其獨家啤酒花配方、99%大地友善成分，還有低敏認證、好清洗不咬手成為高品質之選，完全就是平日及新年清潔的最佳選擇。現在更有大容量和補充包，歡迎至全聯、家樂福、喜互惠及楓康等各大通路購買，網購PChome、蝦皮及台酒購物網也買的到喔！趁著今年過年，用易洗樂洗潔精讓清潔不再只是家務，而是成為最細膩守護家庭健康的必備好夥伴！https://eshop-ttl.com/XReh1