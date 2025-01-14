新春佳節即將來臨，台灣彩券公司於1/13隆重推出五款新春刮刮樂新品，包括「1,200萬大吉利」、「財神發紅包」、「金蛇報喜」、「黃金滿屋」及「聚寶盆」，為民眾增添迎春喜氣與刮獎樂趣。本次推出的新品，總獎項超過1,683萬個，總獎金更高達新臺幣98億元，讓喜愛刮刮樂的消費者滿懷期待迎接好運到來。



▲台灣彩券公司於1/13隆重推出五款新春刮刮樂新品 / 台灣彩券提供、WalkerLand窩客島整理



其中，「1,200萬大吉利」每張售價新臺幣1,000元，以1,200萬元頭獎為亮點，是同類型刮刮樂中頭獎獎金最高的款式，僅在春節前限定推出。該款刮刮樂共設有6個頭獎，另有175個100萬元獎項，總中獎率高達70%，成為年節必選的開運首選。而「財神發紅包」以500元票價及500萬元頭獎吸引目光，其票面設計喜氣洋洋，財神爺手捧紅包與金銀財寶，象徵滿滿財運，該款頭獎共8個，總獎金超過21億元，總中獎率達40.72%。



▲「1,200萬大吉利」每張售價新臺幣1,000元，以1,200萬元頭獎為亮點 / 台灣彩券提供、WalkerLand窩客島整理

此外，「金蛇報喜」與「黃金滿屋」則以每張200元的親民價格與不同玩法設計受到關注。「金蛇報喜」設計靈感源自生肖，總中獎率約為50.35%，最高獎金10萬元多達600個，成為刮獎中獎的高機率之選；而「黃金滿屋」則以金磚堆砌的耀眼票面吸引目光，頭獎200萬元共9個，並採益智延長型玩法，讓玩家於刮獎過程中增添更多樂趣，其總中獎率為33.31%。「聚寶盆」則以每張100元的價格提供親民選擇，票面設計充滿財氣，財神手捧元寶笑容可掬，頭獎50萬元共8個，總中獎率為33.05%。台灣彩券公司表示，五款刮刮樂不僅有高額獎金與多樣化玩法，票面設計更充滿年節喜氣與財運象徵。隨著春節腳步臨近，民眾在採購年貨的同時，不妨帶上一兩張新款刮刮樂，為新的一年增添更多喜悅與財運。▲，「金蛇報喜」與「黃金滿屋」則以每張200元的親民價格與不同玩法設計受到關注 / 台灣彩券提供、WalkerLand窩客島整理

1200萬大吉利 刮刮樂 中獎率

售價：每張1,000元。

頭獎：1,200萬元（共有6個頭獎）。

次獎：100萬元（共有175個）。

總獎金：高達70%。

特色：適合目標高獎金的玩家，頭獎數量與次獎金額吸引力強。



財神發紅包 刮刮樂 中獎率

售價：每張500元。

頭獎：500萬元（共有8個頭獎）。

總獎金：超過21億元。

中獎率：40.72%。

特色：以「紅包」為主題，增添春節喜慶氛圍。



金蛇報喜 刮刮樂 中獎率

售價：每張200元。

頭獎：10萬元（共有600個）。

中獎率：50.35%。

特色：較低價位且中獎率高，吸引小額投注玩家。



黃金滿屋 刮刮樂 中獎率

售價：每張200元。

頭獎：200萬元（共有9個頭獎）。

中獎率：33.31%。

特色：益智延長型玩法，增添趣味性和互動感。



聚寶盆 刮刮樂 中獎率

售價：每張100元。

頭獎：50萬元（共有8個頭獎）。

中獎率：33.05%。

特色：平價選擇，適合大眾玩家，500元以上獎項數量多。



詳細資訊依台灣官方公告為主(https://www.taiwanlottery.com/instant/games)