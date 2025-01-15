雲林景點免費就能玩！雲林不只有每年都香火鼎盛的北港朝天宮，過年期間太平老街也會掛起滿滿的燈籠海，春節假期就來雲林走春拜拜、看燈會，窩客島這次整理「9大雲林景點」通通免費就能進入，包括來雲林必玩的迷宮公園、落羽松秘境等，讓你春節來雲林跟小孩一起嗨玩、拍打卡網美照。



▲雲林景點9大推薦免費玩，雲林必玩迷宮公園、落羽松秘境景點美拍開玩 / WalkerLand窩客島整理



▲雲林免費景點推薦9選，童話繪本風景點、雲林親子景點全都免費入場 / WalkerLand窩客島整理



雲林春節走春景點推薦：北港武德宮、虎尾建國眷村

春節走春不能沒有拜財神！雲林除了北港朝天宮必須朝聖外，也有主要供奉五路財神的「北港武德宮」，更是台灣首座財神廟，新的一年拜財神爺求財就先來這座；「虎尾建國眷村」保留了舊時期的房屋、防空洞等歷史遺跡，目前老眷村內有美食店家進駐，春節期間更特別推出市集，以及實境解謎遊戲、手作活動等，詳細活動資訊可至官方粉絲團查詢，過年來眷村逛市集、打卡，來趟充滿懷舊氛圍的春節走春一日遊。



▲雲林春節走春景點推薦：北港武德宮，全台首座財神廟春節拜財神必衝 /Kiwi 提供、WalkerLand窩客島整理



▲雲林春節走春景點推薦：虎尾建國眷村 /踢賴旅遊 提供、WalkerLand窩客島整理



雲林親子景點推薦：五年千歲公園、埤頭繪本公園、膨鼠森林公園

帶小孩免費玩雲林要先衝「五年千歲公園」，2公頃大的園區空間佈滿奇石、雕像、古風庭園小橋等，一路有各種石洞、石階步道讓人像身在巨型迷宮裡，大人小孩都能沉浸其中嗨玩；「埤頭繪本公園」則有著繪本風鯨魚、石獅子雕像，還有打造成樹屋模樣的溜滑梯，而有可愛松鼠雕像出沒的「膨鼠森林公園」，除了溜滑梯、滑草場、溜索、沙坑等兒童遊戲場，不時還有市集可以逛，加裡有小朋友就來童趣風公園玩。



▲雲林親子景點推薦：五年千歲公園，巨型迷宮73個打卡點免費拍 /大口 提供、WalkerLand窩客島整理



▲雲林親子景點推薦：埤頭繪本公園，園內有多個繪本風雕像 /婷兒旅行地圖 提供、WalkerLand窩客島整理



網美系雲林景點免費拍：雅聞峇里海岸觀光工廠、蝴蝶公園、九芎落羽松秘境、青埔落羽松秘境

想拍打卡網美照可以到「雅聞峇里海岸觀光工廠」，南洋風園區種植多種花卉，還有許多彩繪牆可以美拍；就在西螺大橋旁的「蝴蝶公園」，廣大的空地上有像是天外奇蹟氣球屋、南瓜馬車等裝置藝術，來朝聖西螺大橋可以順路看剛剛好；另外也有「九芎落羽松秘境」、「青埔落羽松秘境」等落羽松打卡點，目前樹葉已轉紅，想打卡拍美照，可得趁落葉前衝一波雲林。



▲網美系雲林景點免費拍：蝴蝶公園 /那倆人玩樂人生 提供、WalkerLand窩客島整理



▲網美系雲林景點免費拍：青埔落羽松秘境 /ifunny艾方妮 提供、WalkerLand窩客島整理



北港武德宮 位置資訊

地址：雲林縣北港鎮華勝路330號

電話：05-782-1445

完整介紹由部落客「Kiwi」於窩客島分享：年節就來香火鼎盛的財神廟！祈求財運亨通、求個財寶箱、點財神燈，滿滿財水進口袋



虎尾建國眷村 位置資訊

地址：雲林縣虎尾鎮建國一村55號

完整介紹由部落客「踢賴旅遊」於窩客島分享：雲林縣虎尾鎮【雲林景點】虎尾建國眷村，二戰海軍航空軍事基地 | 防空洞參觀 | 文藝青年市集 | 全台最大眷村 | 露營新地點



五年千歲公園 位置資訊

地址：雲林縣褒忠鄉鎮安路31號

電話：05-697-3150

完整介紹由部落客「大口」於窩客島分享：【雲林景點】五年千歲公園．2公頃超大實境迷宮!73個景點免費拍!



埤頭繪本公園 位置資訊

地址：雲林縣西螺鎮埤頭77號

完整介紹由部落客「婷兒旅行地圖」於窩客島分享：｜特色公園｜埤頭繪本公園，西瓜田、大青蛙、大鯨魚...，一起進入這充滿農村景色的立體繪本主題公園 - Hallo！Im 婷兒



膨鼠森林公園 位置資訊

地址：雲林縣斗六市公理路

完整介紹由部落客「Karen」於窩客島分享：斗六景點｜膨鼠森林公園＆人文市集｜雲林玩水



雅聞峇里海岸觀光工廠 位置資訊

地址：雲林縣斗六市中興路333號

電話：05-551-1585

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：雲林免門票景點 ❙ 雅聞峇里海岸 ❙ 浪漫玫瑰花季、海島風情人造沙灘!



蝴蝶公園 位置資訊

地址：雲林縣西螺鎮雲24鄉道108號

完整介紹由部落客「那倆人玩樂人生」於窩客島分享：西螺大橋蝴蝶公園｜中部最新網美打卡景點，爆滿的九重葛與裝置藝術超好拍～



九芎落羽松秘境 位置資訊

地址：雲林縣林內鄉

完整介紹由部落客「安妮貓玩食遊」於窩客島分享：【雲林。林內】不夠紅也很美．九芎落羽松秘境



青埔落羽松秘境 位置資訊

地址：雲林縣虎尾鎮青埔2之29號

完整介紹由部落客「ifunny艾方妮」於窩客島分享：雲林縣虎尾鎮雲林虎尾 | 青埔落羽松秘境 平日限定 私人後院免費拍 水池倒影超好拍