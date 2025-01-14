農曆新年前夕，六福萬怡以獨家優惠搶占市場，推出以「金蛇開泰」為主題的粵式年菜以及多樣新春禮盒，吸引消費者目光。此次活動不僅彰顯節慶氛圍，還讓饕客和送禮者享受價格優惠與高品質的美食體驗。即日起至1月20日，購買六福萬怡推出的粵亮廣式料理常溫外帶年菜組「金蛇開泰宴」，即可享有多重好禮，包括六福永續環保保溫提袋大小各一，以及萬豪旅享家點數10,888點的額外贈送。



▲六福2025外帶年菜！常溫外帶年菜組「金蛇開泰宴」7道料理，售價10,888元 / 六福萬怡提供、WalkerLand窩客島整理



六福萬怡表示，這套「金蛇開泰」粵式年菜售價10,888元，共七道佳餚，適合六人共享，既實惠又有滿滿年味。「金蛇開泰宴」的料理設計以傳統吉祥寓意為主，融合創新手法，讓年節餐桌增添豐富意涵。其中，前菜拼盤作為開場，集結五道風味各異的佳餚：江蘇名菜「宮保秘汁鍋粑脆鱔」以濃郁的醬香打響年菜序曲；「爐烤蜜汁叉燒」展現廣式經典，肉質軟嫩；「老滷慢火燉牛頰」滲透膠質與香氣，入口即化；「五味澎湖冰捲」帶來鮮美海味，餘韻悠長；「麻香涼拌海蜇絲」則以酸辣清爽的口感讓食欲大開。



▲「金蛇開泰宴」的料理設計以傳統吉祥寓意為主，融合創新手法，讓年節餐桌增添豐富意涵 / 六福萬怡提供、WalkerLand窩客島整理

而在主菜方面亦呈現吉祥寓意。「蟲草花膠雲吞雞」象徵團圓美滿；「八寶紅燴金元蹄」寓意財富滿盈；「貝酥上湯瑤柱浸虎斑」則帶來年年有餘的好兆頭。此外，「牛肝菌松露奶油燜龍蝦」以奢華風味驚艷味蕾，而「粵式五福蒸盅飯」則以多重層次口感完美收尾，再搭配年節必備的「廣式臘味蘿蔔糕」，全套年菜將傳統與現代融合得淋漓盡致。▲「蟲草花膠雲吞雞」象徵團圓美滿；「八寶紅燴金元蹄」寓意財富滿盈 / 六福萬怡提供、WalkerLand窩客島整理此外，針對送禮需求，六福萬怡更推出兩款人氣伴手禮。「法式蝴蝶酥禮盒」榮獲農委會銀髮友善食品獎，兼具健康與美味；「土鳳梨酥禮盒」則由飯店主廚親手製作，選用台灣當季土鳳梨，香氣濃郁，甜而不膩，為春節送禮提供絕佳選擇。即日起至1月31日，於六福萬怡餐廳消費或作為房客購買禮盒，可享任選兩件88折、五件85折的驚喜優惠，讓佳節氣氛更加濃厚。

六福萬怡「金蛇開泰宴」粵亮廣式料理常溫外帶年菜組

價格與適合人數：全套售價10,888元，適合六人共享

菜色內容：

開味前菜拼盤：包含五道精緻菜品，包括「宮保秘汁鍋粑脆鱔」、「爐烤蜜汁叉燒」、「老滷慢火燉牛頰」、「五味澎湖冰捲」及「麻香涼拌海蜇絲」

主要菜餚：如「蟲草花膠雲吞雞」、「八寶紅燴金元蹄」、「貝酥上湯瑤柱浸虎斑」、「牛肝菌松露奶油燜龍蝦」等

傳統年味：包括「廣式臘味蘿蔔糕」與「粵式五福蒸盅飯」

附贈好禮：購買全套年菜，即贈六福永續環保保溫提袋大小各一，以及萬豪旅享家點數10,888點

預訂與截止時間：即日起至1月20日



台北六福萬怡酒店 粵亮廣式料理

地址：台北市南港區忠孝東路七段359號8樓

訂購專線：02-6615-6528

線上訂購網址：https://reurl.cc/VMGY8Z

