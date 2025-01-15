桃園人過年不知道要幹嘛就到台茂逛市集、看煙火！2025農曆春節長達9天假期，桃園老字號台茂購物中心準備豐富的活動和表演，讓桃園人過年不無聊。初一至初五期間都有過年美食市集進駐，每天更規劃不同表演節目，包括震撼的煙火秀、絢麗的星光扯鈴秀、精彩火龍焰舞秀以及小朋友偶像超人力霸王現身，無論是大人還是小孩都能在過年期間玩的盡興。



▲▼台茂過年新春市集、煙火秀表演/ 台茂 提供、WalkerLand窩客島整理



台茂購物中心 過年營業時間

1/28 除夕10：30 ~ 17：00

1/29-2/1 大年初一~大年初四 15:00~20:30

2/2 大年初五 15:00~19:30



台茂購物中心 春節活動

1/29初一 星光特技扯鈴秀19:00-19:30

1/30初二 新春煙火秀 19:40-19:45

1/31初三 火龍焰舞迎新春19:00-19:40

2/1 初四 超人力霸王見面會15:00-15:40



台茂春節市集

活動時間：1/29～2/2 初一到初五

活動地點：台茂公園