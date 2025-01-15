桃園人過年不知道要幹嘛就到台茂逛市集、看煙火！2025農曆春節長達9天假期，桃園老字號台茂購物中心準備豐富的活動和表演，讓桃園人過年不無聊。初一至初五期間都有過年美食市集進駐，每天更規劃不同表演節目，包括震撼的煙火秀、絢麗的星光扯鈴秀、精彩火龍焰舞秀以及小朋友偶像超人力霸王現身，無論是大人還是小孩都能在過年期間玩的盡興。
▲▼台茂過年新春市集、煙火秀表演/ 台茂 提供、WalkerLand窩客島整理
於1/29~2/2登場的台茂新春市集，在初一至初五期間帶給大家滿滿的人氣美食，現場集結21個固定攤位和15台餐車各式各樣美食，鹹食部分有金運旺福包、江記排骨酥、李來脆皮玉米、馬爺烤鴨及新疆烤肉等，下午看完表演來吃一份解饞。療癒甜點也少不了，每次都排翻的方人也麻糬之外，也有串成燒雞蛋糕、日本糰子、紅豆餅等現做甜點，滿足大家的甜點胃。市集也有首座文創小物等你來挖寶。
▲▼台茂過年新春市集初一至初五都有/ 台茂 提供、WalkerLand窩客島整理
春節期間還有多場活動讓人目不暇給，大年初一的「星光特技扯鈴秀」精彩絕倫；初二更有炫目的「新春煙火秀」；初三的「火龍焰舞」為新年增添氣勢；初四則迎來小朋友最愛的「超人力霸王見面會」。不僅如此，台茂購物中心的春節營業時間也特別調整，從除夕至初五都有不同的時間規劃，讓你輕鬆安排拜年行程後來這裡放鬆逛市集。
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▲▼台茂過年煙火秀、火舞秀免費看/ 台茂 提供、WalkerLand窩客島整理
台茂購物中心 過年營業時間
1/28 除夕10：30 ~ 17：00
1/29-2/1 大年初一~大年初四 15:00~20:30
2/2 大年初五 15:00~19:30
台茂購物中心 春節活動
1/29初一 星光特技扯鈴秀19:00-19:30
1/30初二 新春煙火秀 19:40-19:45
1/31初三 火龍焰舞迎新春19:00-19:40
2/1 初四 超人力霸王見面會15:00-15:40
台茂春節市集
活動時間：1/29～2/2 初一到初五
活動地點：台茂公園