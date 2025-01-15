冷冷冬日，最適合來盤Q滑帶勁的熱麵食，經常在YouTube與Facebook上分享各種溫暖幸福美食的MASA 主廚特別在2024年末舉辦了【好勁道 X MASA粉絲見麵會】，讓粉絲品嘗暖心的冬日麵食料理，還教大家怎麼挑選麵條，讓粉絲們在家也能為自己與家人帶來更多溫暖幸福時光。



▲MASA 主廚舉辦好勁道 X MASA粉絲見麵會

MASA 冬日暖心帶勁料理：營養美味的彩虹玉米奶醬麵

MASA主廚以營養好吃的好勁道月見雞蛋麵為主角，結合來自台灣通霄鎮的「彩虹玉米」，親手烹飪了一道道營養美味有滿足親子全家人的冬日料理「彩虹玉米奶醬麵」，融合了奶香、蛋香，搭配彩虹玉米的天然甜味與好勁道麵條的 Q 滑帶勁，呈現出一道既暖心又美味的佳餚。



MASA 不僅與粉絲分享冬日溫暖，也分享了他的料理哲學，他強調，好的料理來自對細節的重視，從食材的選擇到製作過程中的每一步都不可馬虎，尤其是麵條，從原料的品質到製作工藝，直接決定了一道料理的成功與否。他特別提到，麵條如果能在乾燥熟成的過程中穩定控溫，最終呈現出來的口感會更加滑順與彈牙，這樣的細節在餐桌上能立即感受到的。



當天也舉辦了好勁道系列五款麵條品麵會，讓粉絲們能親自體驗每款麵條的獨特口感，從帶有溫和蛋香滑溜彈牙的月見雞蛋麵，到厚實勁道的寬版大麵，每一口都是不同的驚喜與滿足，好勁道麵條5種麵條各具特色，相同的 Q 滑帶勁。



▲好勁道麵條5種麵條各具特色，相同的 Q 滑帶勁

跟著MASA一起煮好麵，挑麵掌握掌握兩訣竅，Q 滑帶勁輕鬆煮

如何煮出一碗Q彈居家好麵料理，MASA表示選麵很重要，同時也分享他的選麵哲學，MASA還特別引用了兩個日文詞彙來解釋：「こし（Koshi）」代表嚼勁與彈性，而「のどごし（Nodogoshi）」則形容吞下時的滑順感。他認為，好勁道完美結合這兩種特質，真正符合挑剔的日本人對好麵的標準。來台多年，MASA 對台灣的美食文化情有獨鍾，而好勁道更是他一見傾心的麵條品牌。MASA 分享，他初次品嚐好勁道麵條時，就被其獨特的Q彈口感所吸引。「好勁道的麵條不僅有 Q 彈的嚼勁，烹煮時不會筷子一夾就斷，加入食材拌炒後依然能保持彈性，這是很難得的特質。」

好勁道用心，成就每一碗台灣在地好味道麵食料理

｢好勁道｣能夠成為經常分享家庭料理的MASA主廚最愛，背後是品牌對產品品質的極致追求，從選用單一澳洲黃金小麥製成的麵條，採用日式杉木室乾燥熟成工法，好勁道用心打造每一碗麵的Q滑帶勁，其透亮白皙的麵身與穩定的熟成工藝，確保每一口都帶來最佳口感，除了卓越的口感，好勁道也堅持無添加的安心品，榮獲國際 A.A. CleanLabel驗證最高等級，保證 100%無人工添加物，讓全家人都能放心享用。

2025年攜手MASA，探索更多美味料理可能性

2025年由MASA繼續擔任好勁道品牌年度代言人，MASA 表示：「好的麵條不僅是廚師的靈感來源，更是料理成功的基石，好勁道用心製作一款麵條，讓我對料理充滿無限可能。」也透露未來將會有更豐富有趣的麵條料理與粉絲分享，敬請關注他的 YouTube 頻道及Facebook 社群平台，一同探索好勁道美味麵食料理的無限可能。