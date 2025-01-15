對於泡芙控來說，猜心泡芙不只是高雄的人氣甜點，更是許多人指定今生必吃甜點之一。猜心泡芙自成立以來已走過九年光景，這段期間在穩定經營中逐步累積經驗，並在客群中建立了良好的口碑。今年，猜心品牌再度以全新姿態亮相，推出全新「MINI猜心概念店」，將猜心泡芙的核心精髓重新演繹。這間以「小而精緻」為理念的店鋪，不僅希望帶給消費者驚喜與幸福感，更希望透過其別具巧思的產品與設計，觸動顧客內心深處的情感。



▲猜心MINI猜心二店搶先看！猜心泰奶 甜筒小泡芙，奶茶泡芙控一定不能錯過 / 猜心提供、WalkerLand窩客島整理



闆娘表示，籌備新店的過程耗時整整十個月，更坦言這次二店她投入了更多心血和創業經驗。「開一間店不難，但要穩定經營卻十分不易，所以我一定要準備充分後再出發」，闆娘以過去的經驗為基礎，將每個細節都做到精緻且完美，力求在每個品項中展現出品牌的創意與質感。



▲闆娘表示，籌備新店的過程耗時整整十個月，更坦言這次二店她投入了更多心血和創業經驗 / 猜心提供、WalkerLand窩客島整理

同時，這一次MINI猜心概念店還推出了跨領域的創新產品「猜心三角包飲品」。靈感來自於日本與韓國市面上獨具特色的三角形包裝，為了讓這款產品在台灣市場脫穎而出，闆娘親自設計包裝，並加入「Do something amazing」的標語，傳遞「每個人都是獨一無二，應努力創造屬於自己的價值」的品牌理念。儘管開發過程困難重重，多次在尋找包裝廠商時遭到拒絕，但她始終不放棄，終於找到合作夥伴實現這項創新構想。▲這一次MINI猜心概念店還推出了跨領域的創新產品「猜心三角包飲品」 / 猜心提供、WalkerLand窩客島整理此外，甜筒小泡芙與MINI綜合禮盒亦是猜心泡芙經典品項的延伸版本，以更精緻的方式保留原有的美味與口感，同時增添趣味與可愛感。無論是首次光臨的消費者，還是多年支持的老朋友，都能在新店中感受到猜心泡芙的進步與成長。「猜心成長了，我們邁向新的里程碑」，闆娘表示，感謝過去多年來消費者的支持，讓這家從小攤位起步的品牌得以壯大並持續經營。如今，以全新的MINI猜心概念店重新出發，邀請大家再次體驗品牌的創新與溫度，期望在未來能繼續陪伴顧客迎接更多的幸福時光。新店位於高雄市苓雅區和平一路230號，每週五、六、日的下午2點半至5點半營業（售完為止）。主打產品包括猜心泰奶與仙女桂花口味的三角包飲品，每杯售價40元；無內餡的甜筒小泡芙每杯60元；以及內含兩種口味的MINI綜合禮盒，每盒售價150元。開幕期間，購買包含上述三種產品的「MINI三寶」只需250元，還可獲贈一個限量猜心小廢袋。▲開幕期間，購買包含上述三種產品的「MINI三寶」只需250元，還可獲贈一個限量猜心小廢袋 / 猜心提供、WalkerLand窩客島整理





MINI猜心 猜心泡芙的二店

地址：高雄市苓雅區和平一路230號

時間：每週五六日｜2:30-5:30（售完為止）



MINI猜心 主打產品

三角包飲品：每杯40元，提供「猜心泰奶」與「仙女桂花」兩種口味。

甜筒小泡芙：每杯60元，無內餡設計，適合喜愛輕甜口感的顧客。

MINI綜合禮盒：每盒150元，內含四顆泡芙，提供兩種不同口味，外型精緻適合作為伴手禮。



MINI猜心 開幕優惠活動

MINI三寶優惠組合：購買三角包飲品、甜筒小泡芙及MINI綜合禮盒各一，共優惠價250元（原價250元以上）。

限量贈品：購買「MINI三寶」組合，即贈猜心限定版小廢袋一個，數量有限，送完為止。

