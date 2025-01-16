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日本藍瓶限定！薄荷巧克力NOLA×人氣櫻桃巧克力蛋糕開跑，另再推出限定禮盒。

2025年菜外帶 藍瓶咖啡 咖啡 日本 more
2025-01-16 16:38:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：Blue Bottle Coffee Japan合同会社
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特派員 Trish

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藍瓶咖啡將從2025年1月16日起在全日本門市推出情人節「LOVE DAY」系列商品。今年主打全新飲品「巧克力薄荷 NOLA」，售價819日圓起。這款特調飲品結合馬達加斯加與迦納產巧克力、胡椒薄荷與綠薄荷，非常有特色，必喝！除了巧克力薄荷咖啡，不可錯過的還有門市限定的草莓甜點！

巧克力薄荷 NOLA（熱／冰）

這款季節限定特調飲品結合兩種單一產地巧克力、兩種薄荷，以及藍瓶咖啡的招牌飲品「NOLA」。「NOLA」是 New Orleans, Louisiana（紐奧良，路易斯安那）的簡稱。這是品牌創辦人詹姆斯·弗里曼獨創的飲品，只在藍瓶咖啡喝得到！工法也比較繁瑣，必須將經過16小時以上精萃的冷泡菊苣混合咖啡，加入牛奶和蔗糖。這款飲品使用的馬達加斯加巧克力帶有覆盆子般的紅莓風味，迦納產的則隱約帶有香料和香草的香氣。薄荷則混合了胡椒薄荷與綠薄荷。一杯819日圓起。


 

櫻桃巧克力蛋糕

除了新的特調咖啡以外，全日本藍瓶咖啡門市也將推出期間限定的特製巧克力蛋糕。濃郁的巧克力蛋糕體中大量混入獨創的櫻桃果醬，帶來清新的果香甜味。櫻桃果醬中還添加了丁香、荳蔻等香料，增添香氣。一份715日圓起。



 

禮盒組

禮盒組的即溶咖啡可從底下三種口味任選一種：具有巧克力和烤棉花糖甜味的「藍瓶即溶咖啡」、「特調即溶咖啡混合 NOLA」，以及帶有藍莓和檸檬皮香氣的淺焙「清爽特調即溶咖啡」。除了即溶咖啡以外，還有羊羹。「藍瓶羊羹」是與京都老字號紅豆餡店「都松庵」合作的商品，特別適合搭配咖啡，包含原味、橘子果乾、巧克力凍三種口味。一組3,693日圓。


 

藍瓶羊羹 巧克力凍口味

這款羊羹由藍瓶與京都堀川三條的70年紅豆餡店「都松庵」聯名推出。「藍瓶羊羹」在食材上使用了白生餡、巧克力和奶油，巧克力為可可含量99%的頂級巧克力，除此之外，還加了果渣白蘭地「Marc」中最頂級的「Marc de Champagne」，進一步深化其韻味。一份466日圓。


 

季節聖代草莓派

2025年1月16日起，藍瓶咖啡的特定門市也將推出大量草莓新品。這款季節聖代草莓派售價891日圓。供應門市包含清澄白河旗艦店、青山、代官山、澀谷、六本木、廣尾、豐洲公園、港未來、京都、梅田茶屋町、神戶阪急、福岡天神。


 

草莓奶油鬆餅拼盤

這份鬆餅售價891日圓。供應門市為清澄白河旗艦店、青山、代官山、澀谷、豐洲公園、京都、梅田茶屋町、福岡天神。



 

清澄白河旗艦店限定：季節草莓塔

酥脆的塔皮中，鋪了帶有杜松子香氣的草莓果醬，上層還有卡士達醬與鮮奶油，最後則以開心果點綴。使用的草莓是千葉縣山武郡的頂級草莓「Strawberry House Asano」，值得一品。一份1,056日圓。


 

名古屋榮門市限定：法式草莓布丁

這款季節限定的「法式布丁」搭配了大量酸甜草莓醬與蓬鬆鮮奶油。最後灑上萊姆皮，以此打造清新的餘韻。一份990日圓。



 

神戶阪急門市限定：牛奶草莓霜淇淋

這份霜淇淋使用了北海道美瑛產的牛奶，能夠感受到濃郁的奶香，和香甜的草莓醬非常搭。一份772日圓。情人節飛日本的話，一定要衝一波藍瓶！

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