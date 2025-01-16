時代的眼淚又關一間！在東區開業30年的SOGO敦化館，於今日重磅宣布只營業至2025年12月下旬，作為全台北市第一間以精品為主打的貴婦百貨突然宣布即將歇業，讓許多人直呼可惜、也太突然。而大家期待的大巨蛋旁的Garden City則是透露最快在第二季Ａ區影城會先對外開放，也就是說最快四月份就會迎來第一波開幕，讓大巨蛋商圈更加多元、更好逛。



▲SOGO敦化館將在2025年12月下旬歇業/ SOGO 提供、WalkerLand窩客島整理



走過30個年頭的SOGO敦化館，因為租約關係，確定將在今年12月下旬熄燈，遠東SOGO董事長黃晴雯表示，館內的精品會陸續移轉到附近的SOGO復興館，又或是即將開幕的Garden City。而大家最愛的漢來海港吃到飽最後會何去何從，也是大家最期待的問題，是否會香先前傳聞的開到Garden City升級成島語自助吧吃到飽，也可以好好期待一下。



▲SOGO敦化館將在2025年12月下旬歇業，部分店家將移轉至大巨蛋Garden City和SOGO復興等分館/ SOGO 提供、WalkerLand窩客島整理

大巨蛋Garden City目前預告A區影城會在第二季跟大家見面，二至五樓為影城區，一樓為賣場，頂樓則是會規劃露天餐廳。而大家最期待的B區百貨區則是規劃在第四季和大家見面，地面8層樓、地下2層樓的空間將會引進人氣品牌、美食餐廳進駐，屆時一定要再掀轟動。▲大巨蛋Garden City A區影城預計2025年第二季開幕、B區百貨為第四季開幕/ SOGO 提供、WalkerLand窩客島整理