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888新春限定雙人套餐！柒息地再加碼送2隻發財大紅蝦，新春聚餐首選。

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2025-01-16 19:22:00 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：柒息地
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

年未新春就是要和好朋友約吃飯、聊聊天、敘敘舊！人氣連鎖串燒居酒屋「柒息地」了解需求，特別推出新春限定優惠，從1/17至2/2推出期間限定「恭喜發財 紅包拿來」新春雙人餐，888元的優惠價，讓老饕們品嚐豐富海陸料理，更加碼贈送兩隻象徵好運的「發財大紅蝦」，讓這個新年充滿美食與吉祥好兆頭。

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▲「恭喜發財 紅包拿來」新春雙人餐，888元的優惠價 / 柒息地提供、WalkerLand窩客島整理

人氣串燒居酒屋柒息地「恭喜發財，紅包拿來」雙人餐以精心設計的菜色滿足多元需求。主菜包含風味十足的「台灣松阪豬」、入口即化的「午仔魚一夜干」以及清甜爽口的「帶殼玉米筍」，每一道料理都融合了本地與異國特色。此外，特別搭配充滿台日風味的「台日友好滷肉拉麵」，濃郁湯頭與滷肉的香氣交織出溫暖的飽足感。

▲清甜爽口的「帶殼玉米筍」，每一道料理都融合了本地與異國特色 / 柒息地提供、WalkerLand窩客島整理



同時，柒息地也推出季節限定的「燒酒蝦」，用米酒搭配新鮮白蝦，加上薑片、蒜頭與枸杞提味，酒韻香醇卻不刺鼻，入口溫潤回甘，搭配緊實Q彈的蝦肉，成為冬日不可錯過的招牌美食。最後再以一杯清爽解膩的「蜜香烏龍茶」為這頓豐盛的餐點劃下完美句點。

▲柒息地推出季節限定的「燒酒蝦」，用米酒搭配新鮮白蝦，加上薑片、蒜頭與枸杞提味 / 柒息地提供、WalkerLand窩客島整理

除了超值的菜單內容，柒息地更特別加贈兩隻「發財大紅蝦」，讓顧客在品嚐美味之餘，也能為新年增添更多喜氣與吉祥寓意。這份雙人餐的推出不僅價格親民，更讓人感受到滿滿的誠意與用心，是親朋好友聚餐的首選。並且，活動期間僅限內用，凡至柒息地各分店均可享受此優惠，讓消費者在佳節期間輕鬆享受美味、感受滿滿的年味。

▲柒息地特別加贈兩隻「發財大紅蝦」 / 柒息地提供、WalkerLand窩客島整理

 

 

柒息地「恭喜發財，紅包拿來」柒息地新春雙人餐

活動期間：2025/ 1/ 17(五)~ 2025/ 2/ 2(日)
活動辦法：活動期間只要到柒息地內用，就可以888元優惠價格，選購新春雙人餐（內含台灣松阪豬、午仔魚一夜干、帶殼玉米筍、台日友好滷肉拉麵、燒酒蝦、蜜香烏龍茶各一份，再送兩隻發財大紅蝦）

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