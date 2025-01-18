隨著農曆新年腳步接近，樂天市場推出「金蛇送大禮」活動，集結多項優惠滿足消費者的春節採買需求。即日起至1月20日，天天抽888點紅包，搭配千萬優惠券最高再折233元，還有年貨商品3折起，讓消費者輕鬆買到年菜、美食零嘴和春節禮盒。



▲樂天市場 春節優惠活動/ 樂天市場 提供、WalkerLand窩客島整理



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▲樂天市場使用「樂天市場APP」下單享多項春節優惠/ 樂天市場 提供、WalkerLand窩客島整理

樂天市場 春節優惠活動

迎接金蛇年，樂天市場匯聚多款應景零嘴和創意伴手禮。旺旺推出巨旺包，搭配新春包裝與福袋設計，寓意財旺富裕，更有木匠手作的鈔票岩燒乳酪蛋糕，將美味與創意結合。喜歡日系商品的消費者也能輕鬆入手日本人氣伴手禮，如神戶風月堂和鎌倉五郎本店的蛇年限定禮盒，讓送禮更有品味。不論是拜訪親友或家人共享，這些精緻商品都為新春增添了喜氣和好運。▲▼樂天市場春節應景零嘴、伴手禮推薦/ 樂天市場 提供、WalkerLand窩客島整理過年長假，樂天市場推薦多款居家娛樂和舒壓用品，讓團聚時光更有趣。KINYO迷你K歌藍牙喇叭，打造隨時隨地的小型KTV；可愛的吉伊卡哇UNO卡牌和NS Switch遊戲成為闔家歡樂的首選。想放鬆一下，也能選擇KINYO無線4D肩頸按摩帶，深層按摩帶來極致舒緩。追劇迷更不能錯過微型投影機，隨時變身家庭劇院，搭配棉被馬拉松追劇，舒適愜意地迎接新年。推薦閱讀：▲▼樂天市場春節推薦必買吉伊卡哇UNO卡牌和NS Switch遊戲/ 樂天市場 提供、WalkerLand窩客島整理

活動時間：即日起至1月20日

超值折扣：

天天抽888點紅包

千萬優惠券最高折233元

年貨商品3折起

專屬好禮：滿299元選7-11取貨免運，前2,000名顧客贈「御料小館海鮮披薩」

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