新春佳節即將到來，還在煩惱該送甚麼嗎？ 所謂送的好不如送的巧，要滿足全家大小需求、又要兼具美味與健康，還要體面好看，雀巢都幫你準備好了！不論是最適合孝敬長輩的「克寧奶粉系列禮盒」，包含保健品級含量40毫克UC-II+13種營養素、維持靈活行動的「克寧UC-II靈活高鈣奶粉」、內含最多葡萄糖胺+6倍Omega-3，讓你臉不紅氣不喘輕鬆上三樓的「克寧銀養高鈣雙效奶粉」，以及主打珍貴芝麻素搭配高鈣奶粉、可以天天安心喝的「克寧晚安奶粉」，幫你送上最健康、最安心的祝福。注重生活儀式感的朋友，則可以送上「星巴克新春膠囊咖啡機禮盒」與「星巴克節日限定咖啡膠囊禮盒」，在家就能打造雀巢多趣酷思迷你居家咖啡館，讓祝福深入每天的日常；歡聚時刻少不了桌遊，大人小孩都無法抗拒的「KitKat早餐大富翁禮盒」絕對是首選，新的一年就讓雀巢陪你一起好好吃、好好過年。



▲不用煩惱過年送甚麼，各式禮盒雀巢都幫您準備好了

孝親必備「克寧奶粉系列禮盒」讓長輩健康一整年

雀巢旗下克寧不但是台灣超過百萬家庭的首選，更穩居台灣奶粉品類市占第一的品牌，克寧特別精選三款熱銷產品，打造出「克寧奶粉系列禮盒」，其中，「克寧UC-II靈活高鈣奶粉」是市面首款喝的UC-II奶粉，採用獨家保健品級靈活配方，連續喝17天，92.4%使用者行動靈活有感，還能幫長輩顧骨骼、長肌肉；「克寧銀養高鈣雙效奶粉」含最多葡萄糖胺+6倍Omega-3加上高鈣成分，讓參與「克寧好心力運動挑戰」的97%使用者都說：臉不紅氣不喘輕鬆上三樓！這兩款禮盒特別以獨家設計的精緻竹編提籃包裝，加上充滿年味與喜氣的吉祥話，一組兩罐象徵雙喜臨門，絕對是新年送禮給長輩的最佳選擇。

想過好年要先「睡得好」，睡眠醫學專業推薦「克寧晚安奶粉」，94%消費者實測飲用後感覺睡得好，自上市以來每晚幫助上萬名消費者有感助眠，今年也特別推出「克寧晚安睡睡平安禮盒」，不但有兩罐添加珍貴芝麻素搭配高鈣奶粉的「克寧晚安奶粉」，還附贈「克寧晚安專屬使用的雙層玻璃杯」，貼心設計的泡奶水位刻度，不用再額外測量要加多少水，為親友長輩們獻上「睡睡平安」的祝福！「克寧奶粉系列禮盒」即日起於全聯、家樂福、大潤發、愛買及momo購物網開賣，數量有限售完為止，趕緊把握時間搶購！



▲克寧奶粉系列禮盒讓長輩健康一整年

雀巢多趣酷思迷你居家咖啡館，一鍵享受生活儀式感

雀巢多趣酷思為新春打造不一樣的送禮驚喜！特別將星巴克冬日限定的太妃核果風味拿鐵膠囊打造成新年禮盒，「星巴克新春膠囊咖啡機禮盒」包含GENIO S TOUCH 灰精靈智慧觸控膠囊咖啡機一台、星巴克太妃核果風味拿鐵膠囊與星巴克拿鐵咖啡膠囊各一盒，還加贈星粉必收藏的星巴克節日限定馬克杯；「星巴克節日限定咖啡膠囊禮盒」則有星巴克太妃核果風味拿鐵膠囊與星巴克家常美式咖啡膠囊各二盒，以及星巴克節日限定馬克杯。雙款最具質感品味且實用的禮盒，在家就能打造雀巢多趣酷思迷你居家咖啡館，不用出門一鍵享受生活儀式感，即日起於雀巢多趣酷思官網、百貨櫃點各大電商通路開賣，就用濃郁香醇的咖啡開啟美好的新年吧！



▲在家就能打造多趣酷思迷你居家咖啡館

好吃又好玩的KitKat早餐大富翁禮盒，與親友同享歡樂時光

去年首度推出就造成全台搶購的「雀巢KitKat巧克力早餐脆片」，在新年也帶來不一樣的驚喜！最吸睛的「KitKat早餐大富翁禮盒」，香脆可口的KitKat巧克力早餐脆片，承襲KitKat巧克力香濃爽脆的DNA，加上牛奶巧克力滋味，交織出爽脆口感，更含全榖和膳食纖維，絕對是大人小孩都無法抗拒的營養美味，過年送禮來一組「KitKat早餐大富翁禮盒」，不但有兩盒早餐脆片還加贈大富翁遊戲套組，邊吃邊玩讓你財運滾滾來！



▲KitKat早餐大富翁禮盒，與親友同享歡樂時光